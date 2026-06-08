افتتاح بخش موزه انتظامی با حضور فرمانده کل انتظامی کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سردار «احمدرضا رادان» فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به همراه سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، «علی‌اصغر جعفری» مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و جمعی از معاونان و فرماندهان فراجا با حضور در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از بخش‌های مختلف موزه ملی بازدید کردند.

در جریان این بازدید، «بخش موزه انتظامی» با محوریت نقش نیروهای انتظامی در ۸ سال دفاع مقدس، تأمین امنیت کشور و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی افتتاح و رونمایی شد.

از جمله بخش‌های افتتاح‌شده، نقشه ایران در ادوار تاریخی مختلف از دوره هخامنشی تا جمهوری اسلامی ایران بود که سیر تحولات سرزمینی و تاریخی کشور را به نمایش می‌گذارد.

همچنین بخش «پاسگاه خان‌لیلی» با موضوع نقش ژاندارمری و شهدای این نیرو در حراست از مرزهای میهن اسلامی در دوران دفاع مقدس افتتاح شد. در این بخش، رشادت‌ها و ایثارگری‌های نیروهای ژاندارمری در دفاع از تمامیت ارضی کشور به تصویر کشیده شده است.

بخش ویژه نیروهای انتظامی شامل کمیته انقلاب اسلامی، شهربانی و ژاندارمری در دوران دفاع مقدس نیز با اضافه شدن المان‌ها و لگوهای جدید رونمایی شد و بخشی از مجاهدت‌ها و خدمات این نیروها در سال‌های دفاع مقدس را برای بازدیدکنندگان روایت می‌کند.

در ادامه، بخش «قربانیان ترور» نیز افتتاح شد؛ بخشی که به معرفی شهدای ترور و تلاش‌های نیروهای کمیته انقلاب اسلامی و شهربانی در مقابله با گروه‌های تروریستی داخلی و خارجی اختصاص دارد. این بخش همچنین با نگاهی به تداوم اقدامات تروریستی علیه ملت ایران، ابعاد مختلف جنایات تروریستی در دهه‌های گذشته تا امروز را به نمایش گذاشته است.

رونمایی از تندیس‌های شهدای کمیته انقلاب اسلامی، شهربانی و ژاندارمری به همراه نمایش بخشی از تجهیزات و وسایل رزمندگان دفاع مقدس ۱۲ روزه، از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

این بازدید و افتتاح بخش‌های جدید در راستای تبیین نقش نیروهای انتظامی در حفظ امنیت کشور، پاسداشت یاد و خاطره شهدا و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده انجام شد.

انتهای پیام/