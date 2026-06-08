به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، ابوالفضل صادقی‌نژاد، دوشنبه ۱۸ خرداد در سفر به نیشابور با شرکت در جلسه‌ای که در خصوص نحوه ارزشیابی هنرمندان برگزار شد، اظهار کرد: این مسئله، نه نشانه‌ای از سخت‌گیری بی‌مورد، بلکه نشانه دقت، حساسیت بالا و رعایت دقیق شاخص‌های تخصصی در اعطای درجات هنری است تا ارزش این درجات حفظ شود.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با نگاهی به پیشینه تاریخی و جایگاه ویژه‌ای که نیشابور در سپهر فرهنگی ایران دارد، خاطرنشان کرد: این شهرستان همواره به عنوان شهری از جنس فرهنگ، ادب، اندیشه، شعور و مهربانی شناخته شده و در طول تاریخ ایران، همواره یکی از خاستگاه‌های اصلی و مهم تولیدات فرهنگی و هنری بوده که نقش تعیین کننده‌ای در تمدن ایران ایفا کرده است.

وی با اشاره به تغییرات و سیاست‌های جدید در حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توضیح داد: هدف اصلی از آغاز سفرهای استانی شورای ارزشیابی، ایجاد یک پل ارتباطی مستقیم با هنرمندان در سراسر کشور و همچنین انجام بررسی‌های میدانی برای شناسایی دقیق ظرفیت‌های فرهنگی هر استان است.

دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور تأکید کرد: این سفرها صرفاً یک بازدید اداری نیست، بلکه فرآیند تبیین روش‌های ارزشیابی و شناخت دقیق نیازهای هنرمندان است که در خلال این سفرها با طیف گسترده‌ای از نویسندگان، هنرمندان و فعالان فرهنگی کشور، با جمع گسترده‌ای از هنرمندان، نویسندگان و فعالان فرهنگی کشور دیدار کرده‌ایم و به دستاوردها و توفیقات ارزشمندی در شناسایی مسائل، مطالبات و ظرفیت‌های اصحاب فرهنگ و هنر دست یافته‌ایم.

وی با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی به هنرمندان در مورد سازوکارهای پیچیده و تخصصی شورا اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف این سفرها، آشنایی هرچه بیشتر هنرمندان با چگونگی ورود پرونده‌ها به فرآیند ارزیابی تخصصی است تا آن‌ها بتوانند با آگاهی کامل از ضوابط، سوابق، آثار و مستندات لازم، نسبت به ارائه پرونده‌های خود اقدام کنند.

صادقی‌نژاد با نگاهی به نقش اجتماعی هنرمندان، آنان را پیشگامان اصلی حفظ هویت ملی و فرهنگی ایران دانست و افزود: هنرمندان با خلق آثار ارزشمند و انتقال پیام‌های عمیق انسانی، اجتماعی و فرهنگی، تأثیری ماندگار بر جامعه گذاشته‌اند و در تمامی مقاطع تاریخی، عشق به ایران و مردم را در آثار خود متجلی ساخته‌اند که این امر نشان از پیوند ناگسستنی هنر با هویت ملی است.

وی همچنین با اشاره به روحیه وطن‌دوستی مردم ایران تأکید کرد: همگان دلبسته سربلندی این سرزمین هستند و در شرایط مختلف تاریخی نشان داده‌اند برای عزت و اقتدار ایران اسلامی، با هم ایستاده‌اند و هنر نیز نقش مهمی در این همبستگی ایفا می‌کند.

دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور در ادامه با تشریح دقیق ساختار سازمانی این نهاد، توضیح داد: شورا از سه کمیته تخصصی در حوزه‌های معاونت هنری، معاونت فرهنگی و سازمان سینمایی تشکیل شده است و پرونده‌های متقاضیان نه به صورت کلی، بلکه بر اساس رشته‌های تخصصی و توسط کارشناسان خبره، استادان دانشگاه و نمایندگان حقیقی و حقوقی مورد بررسی‌های بسیار دقیق و علمی قرار می‌گیرد.

صادقی‌نژاد با اشاره به سرعت عمل شورا در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: خوشبختانه تمامی پرونده‌های ارسالی تا بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به دبیرخانه شورا، به طور کامل تعیین تکلیف و ارزشیابی شده‌اند. تلاش مجموعه بر این است که از زمان وصول پرونده‌ها از سوی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها، حداکثر ظرف مدت سه ماه، نتیجه نهایی به متقاضیان اعلام شود تا روند فعالیت‌های حرفه‌ای آن‌ها مختل نگردد.

وی با توصیه‌ای به هنرمندان، به آنان پیشنهاد داد که برای بررسی، شاخص‌ترین و مؤثرترین آثار خود را انتخاب کنند؛ زیرا کیفیت آثار، سوابق حرفه‌ای، میزان تأثیرگذاری فرهنگی و همچنین کسب رتبه‌ها و افتخارات در جشنواره‌های معتبر ملی و بین‌المللی، از اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین مؤلفه‌هایی هستند که در فرآیند ارزیابی مورد محاسبه قرار می‌گیرند.

دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور در ادامه به رویکردهای نوین این شورا برای بررسی پرونده‌های هنری و تلاش در جهت احقاق حقوق معنوی اصحاب فرهنگ و هنر و دیدارهایی که با هنرمندان پیشکسوت در جریان سفر به استان خراسان رضوی انجام شده، اشاره کرد و گفت: تکریم سرمایه‌های انسانی فرهنگ و هنر، از اولویت‌های اصلی و استراتژیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی از تجلیل از یکی از هنرمندان بسیار باسابقه و تأثیرگذار عرصه نمایش کشور، استاد محمود عطار، به پاس سال‌ها فعالیت مستمر و ارزشمند در عرصه‌های فرهنگی و هنری خبر داد و افزود: هدف نهایی این مجموعه، حمایت از شایستگان عرصه فرهنگ و هنر و تلاش بی‌وقفه برای رساندن هنرمندان به حقوق حرفه‌ای و جایگاه واقعی و شایسته‌شان است. شورا خود را موظف می‌داند با رعایت کامل عدالت، دقت و استفاده از معیارهای کاملاً تخصصی، بستری مناسب برای احقاق حقوق معنوی هنرمندان و پاسداشت منزلت و جایگاه آنان فراهم آورد.

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