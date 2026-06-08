مفاتیحالجنان چگونه نوشته شد؟
همزمان با سالگرد رحلت آیتالله حاج شیخ عباس قمی، صاحب اثر ماندگار «مفاتیحالجنان»، مستند همنشین قرآن روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما خواهد رفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، مستند «همنشین قرآن»، درنگی در کتاب مفاتیح الجنان به نویسندگی و کارگردانی «محسن ربانی» روز سهشنبه (۱۹ خرداد) ساعت ۱۵ از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد و مخاطبان را به سفری معنوی در تاریخ، محتوا و تأثیرات فرهنگی این اثر جاودانه دعوت میکند.
این مستند که درنگی تأملبرانگیز در کتاب شریف «مفاتیحالجنان» و جایگاه آن در فرهنگ دینی و معنوی جامعه اسلامی است، تلاش دارد ابعاد مختلف این اثر ارزشمند را که دهههاست مونس دلهای مؤمنان و همراه لحظات نیایش و بندگی آنان بوده، به تصویر بکشد.
«مفاتیحالجنان» میراث گرانسنگ محدثی وارسته است که عمر خویش را در راه ترویج معارف اهلبیت (ع) و احیای فرهنگ دعا و زیارت سپری کرد؛ کتابی که از خانههای ایرانیان تا آستانهای مقدس، همواره چراغ راه مشتاقان سلوک معنوی بوده و نسلهای متعددی را با زمزمه دعاها و مناجاتهای اهلبیت (ع) همراه ساخته است.
عباس بن محمدرضا قُمی مشهور به شیخ عباس قمی و محدّث قمی در سال ۱۲۵۴ ه. ش مطابق با ۱۲۹۴ ه. ق در قم متولد شد. او محدث، مورخ و خطیب بود و تحصیلات و کارهای علمی خویش را در سه حوزه علمیه قم، مشهد و نجف گذراند و کتابهای پرشماری نگاشت.
مفاتیح الجنان، سفینة البحار، نفس المهموم و منتهی الآمال از مشهورترین تألیفات شیخ عباس قمی بهشمار میرود. محدث قمی در سال ۱۳۱۹ ش مطابق با ۲۲ ذیالحجه ۱۳۵۹ ق پس از سالها مجاهدت در راه دین درگذشت.