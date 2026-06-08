هشدار پلیس درباره انتشار و بازنشر اخبار کذب در فضای مجازی
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با اشاره به شرایط حساس کنونی و افزایش حجم تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی، نسبت به اعتماد و بازنشر اخبار تأییدنشده در فضای مجازی توسط شهروندان هشدار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پلیس، سرهنگ محمد شریفی افزود: مجرمان سایبری، سودجویان و برخی جریانهای معاند همواره در شرایط خاص کشور تلاش میکنند با انتشار اخبار جعلی، شایعات هدفمند و اطلاعات نادرست، افکار عمومی را دچار تشویش کرده و احساس ناامنی، نگرانی و بیاعتمادی را در جامعه گسترش دهند.
وی اظهار کرد: در روزهای اخیر مشاهده شده برخی افراد بدون توجه به منبع خبر و بدون بررسی صحت و سقم اطلاعات، اقدام به انتشار مطالب، تصاویر و فیلمهایی میکنند که بعضاً قدیمی، تحریفشده یا کاملاً ساختگی بوده و هیچگونه اعتبار و پشتوانه رسمی ندارند.
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا خاطرنشان کرد: دشمنان و کلاهبرداران اینترنتی از فضای روانی ناشی از حوادث و رویدادهای مهم سوءاستفاده کرده و با تولید محتوای جعلی، لینکهای آلوده، اخبار دروغین و پیامهای فریبنده درصدد جلب اعتماد کاربران، سرقت اطلاعات شخصی و مالی و همچنین ایجاد التهاب روانی در جامعه هستند.
وی ادامه داد: شهروندان باید اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را صرفاً از رسانههای رسمی، خبرگزاریهای معتبر و منابع اطلاعرسانی مورد تأیید دریافت کنند و از بازنشر هرگونه خبر، تصویر، فیلم یا پیام صوتی که منشأ مشخص و معتبر ندارد، خودداری نمایند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: هر کاربر فضای مجازی در قبال محتوایی که منتشر یا بازنشر میکند مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و قانونی دارد و انتشار اخبار کذب و شایعات میتواند علاوه بر ایجاد نگرانی عمومی، زمینهساز سوءاستفاده مجرمان و اخلال در آرامش جامعه شود.
سرهنگ شریفی با دعوت از شهروندان به حفظ هوشیاری و ارتقای سواد رسانهای، گفت: امروز مقابله با شایعات و اخبار جعلی تنها وظیفه نهادهای مسئول نیست، بلکه هر شهروند با خودداری از انتشار مطالب تأییدنشده و توجه به منابع رسمی، میتواند نقش مؤثری در حفظ آرامش روانی جامعه و خنثیسازی اهداف شایعهسازان ایفا کند.
وی در ادامه تاکید کرده که هر خبر قبل از انتشار باید راستیآزمایی شود و بازنشر یک شایعه میتواند آغازگر یک بحران باشد.