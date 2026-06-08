ارائه خدمات دندانپزشکی با اقساط چندساله و سقف ۴۵۰میلیون تومان برای اهالی هنر و رسانه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، در شرایطی که هزینه‌های درمانی به‌ویژه در حوزه دندانپزشکی طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است، شرکت «مهان اندیشان آکام» (مَ کارت) از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق اعتباری هنر با هدف کاهش هزینه‌های درمان، طرحی نوین برای ارائه خدمات دندانپزشکی با امکان تقسیط بدون سود هزینه‌های درمان راه‌اندازی کرده است.

براساس این طرح، متقاضیان پس از مراجعه به مرکز طرف قرارداد و انجام معاینه تخصصی، می‌توانند معادل برآورد هزینه درمان خود، حداکثر تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان، از تسهیلات قرض‌الحسنه درمان با بازپرداخت ۲۴ تا ۳۶ ماهه استفاده کنند تا بتوانند بدون پرداخت یکجای هزینه‌های درمان، خدمات موردنیاز خود را دریافت کنند.

میزان این تسهیلات دقیقاً متناسب با هزینه درمان تعیین می‌شود و سقف پرداخت در این طرح برای اعضا تا ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

بازپرداخت این تسهیلات به‌صورت اقساطی، بدون سود و در بازه زمانی ۲۴ ماهه (بدون پیش پرداخت) تا ۳۶ ماهه (با ۱۵درصد پیش پرداخت) انجام می‌شود. همچنین هزینه‌های OPG با ۵۰ درصد و CBCT با ۲۵ درصد تخفیف ارائه خواهد شد.

از ویژگی‌های دیگر این طرح امکان معرفی افراد دیگر از سوی متقاضیان است. هر عضو می‌تواند تا سه نفر از افراد تحت تکفل خود را برای بهره‌مندی از این خدمات معرفی کند که هر یک از آنان نیز می‌توانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از تسهیلات درمان دندانپزشکی استفاده کنند.

همچنین اعضای معرفی شده امکان استفاده از خدمات درمانی این طرح را تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان برای ۴ کدملی به صورت شناور دارند.

ارائه تسهیلات صرفاً در قالب پوشش هزینه‌های مربوط به خدمات دندانپزشکی انجام می‌شود و این تسهیلات به صورت نقدی به متقاضیان پرداخت نخواهد شد.

این طرح در حال حاضر در شهر تهران در دو مرکز به نشانی میدان آزادی، اتوبان شهید لشگری جنب کمیته امداد امام خمینی، مجتمع دندانپزشکی بامداد و خیابان آیت اله کاشانی، نبش تقاطع مهران، مجتمع مهر پلاک ۹۱ واحد ۶ آغاز شده است؛ با این حال، اعضای سایر استان‌ها نیز می‌توانند در صورت مراجعه به این مراکز در تهران از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

شایان ذکر است؛ با توسعه مراکز طرف قرارداد، اطلاعات مربوط به مراکز جدید متعاقباً به اعضای صندوق اعتباری هنر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

متقاضیان برای دریافت این تسهیلات درمانی می‌توانند درخواست خود را از طریق اپلیکیشن صندوق هنر به نشانی app. honarcredit. ir و یا سایت مَ‌کارت به نشانی https://makart.ir/login ثبت کنند. پس از ثبت درخواست، فرایند بررسی انجام شده و حداکثر طی ۷۲ ساعت، پیامک امکان استفاده از تسهیلات درمان برای متقاضی ارسال خواهد شد.

پس از دریافت پیامک، کارشناسان مرکز درمانی با متقاضی تماس گرفته و پس از تعیین وقت قبلی، هماهنگی‌های لازم برای مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی صورت می‌پذیرد.

گفتنی است؛ توسعه سبد خدمات، به‌ویژه در حوزه بیمه و درمان، از اولویت‌های اصلی صندوق اعتباری هنر در سال جاری به شمار می‌رود و این صندوق برنامه‌هایی را برای گسترش خدمات حمایتی در دست اجرا دارد.

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