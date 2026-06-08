رونمایی از اثر جدید مرکز هنرهای تجسمی در شبِ موشکی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، به مناسبت آغاز عملیات موشکی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه سرزمین‌های اشغالی، تازه‌ترین اثر علی داودی هنرمند نقاش و شاعر با عنوان «ایرانِ متحد؛ ایرانِ حامی» توسط مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری رونمایی شد.

این اثر که با تکنیک رنگ‌روغن اجرا شده است، با بهره‌گیری از زبانی نمادین و حماسی، صحنه‌ای از پرتاب موشک‌ها در آسمان شب را در کنار انبوهی از جمعیتِ پرچم‌به‌دست به تصویر می‌کشد. ترکیب رنگ‌های تیره، شعله‌های نارنجی و زرد و حضور گسترده پرچم‌های سه‌رنگ ایران، به اثر حال‌وهوایی معطوف به مفاهیمی چون وحدت، حمایت و همبستگی ملی بخشیده است.

این اثر، علاوه بر بازتاب یک رخداد نظامی، کوشیده است از رهگذر بیان تصویری، نسبت میان قدرت، مردم و وحدت ملی را برجسته کند؛ روایتی که در آن، تصویر موشک‌ها و اجتماع مردم در یک قاب، به نشانه‌ای از پیوند میان اراده نظامی و پشتیبانی اجتماعی تبدیل شده است.

انتهای پیام/