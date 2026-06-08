رونمایی از کتاب «ریاکاریهای بنیعباس و شهادت امامان معصوم (ع)» اثر فضلالله صلواتی
آیین رونمایی از تازهترین اثر پژوهشی فضلالله صلواتی، استاد و پژوهشگر تاریخ اسلام، با عنوان «ریاکاریهای بنیعباس و شهادت امامان معصوم (ع)» با حضور و سخنرانی جمعی از استادان و پژوهشگران برجسته تاریخ در تالار «حکمت» مرکز همایشهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، در این نشست که روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار خواهد شد، غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، عبدالمجید معادیخواه پژوهشگر تاریخ اسلام، رسول جعفریان رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و محمدباقر انصاری رئیس مؤسسه بوستان کتاب سخنرانی خواهند کرد.
این کتاب با رویکردی تحلیلی به بررسی دوران خلافت عباسی و سیاستهای این حکومت در قبال ائمه اطهار (ع) میپردازد و تلاش دارد برخی زوایای کمتر بررسیشده این دوره تاریخی را از منظر تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی واکاوی کند.
گفتنی است: فضلالله صلواتی از استادان و پژوهشگران پیشکسوت تاریخ اسلام و از چهرههای شناختهشده حوزه اندیشه دینی و مطالعات تاریخی است. او پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بهدلیل فعالیتهای سیاسی و مبارزاتی علیه حکومت پهلوی، چندینبار توسط ساواک بازداشت و سالهایی را در زندان و تبعید سپری کرد. وی پس از پیروزی انقلاب نیز در عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی حضور موثر داشته است. رویکرد پژوهشی «صلواتی» بر استناد تاریخی، مطالعه تطبیقی و تحلیل جریانهای فکری و سیاسی استوار است.
پخش زنده این رویداد نیز از طریق صفحه کتابخانه ملی ایران در سکوی «آپارات» در پیوند زیر صورت میگیرد؛
https://www.aparat.com/nlai_ir/live
ورود برای عموم علاقهمندان آزاد است.