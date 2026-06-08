گزارش فعالیتهای محمدرضا شجریان منتشر شد
کتاب «سرود سیاوش» روایتی مستند از فعالیتهای هنری محمدرضا شجریان بین سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷، بهعنوان یکی از مهمترین چهرههای آواز ایرانی، منتشر شد.
به گزارش ایلنا، «سرود سیاوش» اثری پژوهشی است که به بررسی دوره شکلگیری و آغاز فعالیتهای هنری محمدرضا شجریان میپردازد. این کتاب با تکیه بر اسناد تاریخی، تصاویر دیریاب و دادههای مستند، تصویری دقیق از نخستین سالهای حضور او در عرصه موسیقی کلاسیک ایرانی ارائه میدهد.
در این اثر، مجموعهای از جدولها و نمودارهای تحلیلی درباره اجراها و فعالیتهای هنری شجریان ارائه شده است و طراحی و گرافیک یکپارچه و منسجم آن به خواننده کمک میکند تا تصویری روشن از روند رشد و تثبیت جایگاه این هنرمند برجسته در آستانه تحولات مهم سال ۱۳۵۷ بهدست آورد.
مؤلف در توضیح کتاب آورده است: «سرود سیاوش» نخستین پژوهش تاریخی مستقل درباره روند رشد و تثبیت چهره محوری آواز ایرانی است؛ دورهای که از میان گفتوگوها، برنامههای رادیویی و تلویزیونی، اجراهای صحنهای، آثار صوتی و واکنشهای رسانهای میگذرد تا مسیر شکلگیری چهره هنری محمدرضا شجریان را در طول سالهای آغاز فعالیت حرفهای او ترسیم کند.
این پژوهش، نتیجه بررسی بیش از ۱۵ هزار جلد روزنامه و نشریه از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ است و نشان میدهد چگونه او با تلفیق مهارت و اصالت، در همان دوره به یک پدیده اجتماعی در موسیقی کلاسیک ایرانی تبدیل شد و به شهرت عام رسید. »
کتاب «سرود سیاوش» تألیف کیوان یداللهی، در ۳۶۰ صفحه، در قطع رحلی و چاپ نفیس، توسط نشر گهگاه منتشر شده است.