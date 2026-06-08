اعلام آمادگی پژوهشگاه ملی سرطان جهاددانشگاهی برای میزبانی از محققان انستیتو پاستور ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر رامین صرامی فروشانی سرپرست پژوهشگاه ملی سرطان جهاددانشگاهی، در نامه‌ای به احسان مصطفوی رئیس انستیتو پاستور ایران، ضمن محکومیت شدید حمله به مراکز علم و فناوری کشور و اشاره به نامه بخش بیوتکنولوژی آن انستیتو، اعلام کرد: پژوهشگاه ملی سرطان با کمال افتخار آماده است تا در دوره بازسازی و احیای ظرفیت‌های انستیتو پاستور ایران، فضای اداری، پژوهشی و زیرساخت‌های آزمایشگاهی خود را در اختیار محققان و کارشناسان این مجموعه قرار دهد.

در این نامه همچنین آمده است که اعضای هیئت علمی و پژوهشگران انستیتو پاستور ایران می‌توانند بدون هیچ‌گونه محدودیت زمانی، تا بازگشت کامل ظرفیت‌های آن مؤسسه، از امکانات و تجهیزات پژوهشگاه ملی سرطان برای ادامه فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی خود بهره‌مند شوند. همچنین رئیس و مدیران ارشد جهاددانشگاهی نیز از این اقدام حمایت جدی به عمل آورده‌اند.

صرامی فروشانی در ادامه با تأکید بر جایگاه علمی انستیتو پاستور ایران تصریح کرده است: این مؤسسه پرافتخار باید هرچه سریع‌تر بازسازی شده و دوباره تمامی ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، فناورانه و خدماتی خود را در خدمت نظام سلامت و پیشرفت علمی کشور قرار دهد.

وی همچنین انستیتو پاستور ایران را «خانه دوم» خود توصیف کرده و میزبانی از همکاران این مجموعه را افتخاری برای پژوهشگاه ملی سرطان دانسته است.

در این نامه با آرزوی پیروزی عاجل و قاطع در عرصه‌های میدان و دیپلماسی، بر نابودی و شکست دشمنان و اقتدار جاودانه میهن عزیز تأکید شده است.

انتهای پیام/