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جایزه ویژه هیات داوران شیلی به مستند ساز بوشهری رسید

جایزه ویژه هیات داوران شیلی به مستند ساز بوشهری رسید
کد خبر : 1795744
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر گفت: «جواد غلام‌نژاد جبری» فیلمساز بوشهری در چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم دریا در کشور شیلی موفق به دریافت جایزه ویژه هیات داوران شد و افتخاری تازه را برای سینمای مستند این استان و ایران در عرصه جهانی رقم زد.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، محمد حسین زندویان به خبرنگاران اعلام کرد: فیلم کوتاه مستند «خساک» به کارگردانی این فیلمساز جوان بوشهری موفق شد در چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم دریا که در شهر کونسپسیون کشور شیلی برگزار شد، جایزه ویژه هیات داوران را از آن خود کند. 

وی افزود: این رویداد بین‌المللی با محوریت آثار مرتبط با دریا، محیط زیست و زیست‌بوم اقیانوس‌ها برگزار می‌شود و از جمله جشنواره‌های تخصصی و معتبر در حوزه سینمای محیط زیست و دریایی به شمار می‌رود. 

زندویان ادامه داد: مستند خساک که با نگاهی هنرمندانه به یکی از گونه‌های دریایی و اهمیت حفاظت از زیست‌بوم خلیج فارس می‌پردازد، توانست نظر مثبت هیات داوران جشنواره را جلب کند و داوران این رویداد در بیانیه رسمی خود از روایت شاعرانه، نگاه انسانی و تأثیرگذاری عمیق این اثر بر مخاطب به عنوان مهم‌ترین دلایل انتخاب آن یاد کردند. 

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