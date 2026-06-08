۶۰ رایزنی فرهنگی ایران پشتیبان تیم ملی در جام جهانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نشست قرارگاه فرهنگی جام‌جهانی فوتبال با حضور حسین دیوسالار، معاون همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان، مهدی تاج (رئیس فدراسیون فوتبال) و جمعی از رایزنان فرهنگی و مدیران ارشد این سازمان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دیوسالار با خیرمقدم به اعضاء فدراسون فوتبال، ضمن تمجید از مواضع قاطع رئیس فدراسیون در برابر یاوه‌گویی‌های دولت آمریکا طی سخنانی گفت: به عنوان یک ایرانی وظیفه خود می‌دانم از اخلاص و تلاش مسئولین عالی ورزشی کشور که امروز در خط مقدم یک جنگ نرم قرار دارند، صمیمانه تشکر کنم.

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به نقش محوری رایزنان فرهنگی به عنوان «افسران دیپلماسی»، تصریح کرد: طبق هماهنگی‌های به عمل آمده ظرفیت‌های این مجموعه بین‌المللی در بیش از ۶۰ کشور دنیا برای حمایت از تیم ملی بسیج شده است. پخش مستقیم بازی‌ها برای ایرانیان خارج از کشور، برگزاری دورهمی‌های وطن‌دوستانه و تولید محتواهای خلاقانه در فضای مجازی از جمله انیمیشن‌های لگو تنها بخشی از فعالیت‌های این قرارگاه فرهنگی است.

دیوسالار با انتقاد شدید از کارشکنی‌های میزبان مسابقات، افزود: آمریکا که همواره ما را به سیاسی کردن ورزش متهم می‌کرد، امروز با بدعهدی و مانع‌تراشی در مسیر حضور اصحاب رسانه و هنرمندان ایرانی، بزرگترین دخالت سیاست در ورزش را رقم زده است. این یک رسوایی برای مدعیان آزادی است که قصد دارند مانع حضور قدرتمندانه ایران شوند.

وی در پایان تاکید کرد که علیرغم این کارشکنی‌ها، حامیان پرشمار جمهوری اسلامی در اقصی نقاط جهان برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تشویق تیم ملی کشورمان انجام داده‌اند تا پیام اقتدار ایران را به گوش جهانیان برسانند.

«فوتبال» ویترین اقتدار ملی است

در ادامه این جلسه، رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به این که «فوتبال» ویترین اقتدار ملی است گفت: جام جهانی با هیچ پدیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قابل مقایسه نیست. امروز دنیا به دلیل جایگاه این ورزش مردمی به دو بخش تقسیم شده است؛ کشورهایی که در این رویداد هستند و کشورهایی که نیستند. افتخار ما این است که ایران برای چهارمین دوره پیاپی و به عنوان سومین تیم جهان در فرمت جدید، جواز حضور در این آوردگاه بزرگ را کسب کرده است.

تاج در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان کم‌کاری‌های ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از میزبانان اصلی مسابقات، تصریح کرد: متأسفانه شاهد برخوردهای نابخردانه و غیرحرفه‌ای از سوی مسئولین آمریکایی بوده و هستیم. با وجود اینکه فوتبال باید فارغ از سیاست سنجیده شود، اما آن‌ها رویکردهای منفی را در دستور کار قرار داده‌اند که نیازمند هوشیاری و دیپلماسی فعال ماست.

وی با بیان اینکه به تیم ملی ایران یک روز قبل مسابقات اجازه ورود به خاک آمریکا داده بیان کرد: حاکمان آمریکا آنقدر منفور هستند که اصلا دلمان نمی‌خواهد به این کشور برویم ولی خب مجبوریم.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: ایران از نخستین تیم‌هایی بود که حضورش در جام جهانی قطعی شد اما متأسفانه کشور میزبان رفتارهای نامناسبی از خود نشان می‌دهد. هنوز روادید بخشی از اعضای تیم ملی، کادر فنی و همراهان تیم صادر نشده و این مسئله نشانه‌ای از دخالت سیاست در ورزش است.

تاج با انتقاد از روند صدور روادید برای کاروان فوتبال ایران گفت: اینکه درباره ورود اعضای تیم ملی به آمریکا محدودیت‌هایی ایجاد شود یا حتی اعلام شود تصمیم‌گیری درباره روادید در اختیار کاخ سفید است، اتفاق عجیبی در فوتبال جهان محسوب می‌شود. مدیران فوتبال دنیا باید برای چنین مواردی تدبیر داشته باشند.

وی افزود: اینکه یک تیم ملی تنها یک روز پیش از مسابقه وارد محل برگزاری بازی شود، با اصول برابری و بازی جوانمردانه همخوانی ندارد. فیفا همواره بر عدالت و فرصت برابر تأکید کرده اما این رفتارها خلاف همان شعارهاست.

رئیس فدراسیون فوتبال اظهار کرد: ما از حضور نداشتن در آمریکا ناراحت نیستیم اما رفتار دولت این کشور نشان می‌دهد باید انتظار مسائل دیگری را نیز داشته باشیم. مشخص نیست در ادامه چه برخوردهایی صورت بگیرد و به نظر می‌رسد برخی تلاش دارند ناکامی‌های خود در عرصه‌های مختلف را در زمین فوتبال جبران کنند.

وی با بیان اینکه فدراسیون فوتبال اعتراض خود را به فیفا منتقل خواهد کرد، گفت: اداره فوتبال جهان بر عهده فیفاست و دخالت دولت‌ها در این حوزه پذیرفتنی نیست. با این حال رفتارهای دوگانه و شیطنت‌هایی که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.

تاج همچنین درباره برنامه‌های هواداری تیم ملی نیز گفت: برای جام جهانی برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و اقلام هواداری مناسبی تهیه کرده‌ایم تا در اختیار ایرانیانی قرار گیرد که برای تماشای مسابقات تیم ملی به محل برگزاری بازی‌ها می‌آیند. تمرکز اصلی ما روی سه مسابقه مرحله گروهی است و امیدواریم با صعود تیم ملی، در مراحل بعدی نیز حضور داشته باشیم.

وی با تأکید بر آمادگی تیم ملی افزود: خوشبختانه تیم ملی در شرایط خوبی قرار دارد، بازیکنان آماده و باانگیزه هستند و در حال حاضر نگرانی خاصی درباره وضعیت فنی تیم وجود ندارد.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین از فعالیت‌های فرهنگی انجام‌شده در آستانه جام جهانی تقدیر کرد و گفت: اقداماتی که در این حوزه در حال انجام است، می‌تواند پیام‌های مهمی را به مخاطبان جهانی منتقل کند و نشان می‌دهد که فوتبال ایران در این مسیر تنها نیست و همه بخش‌های کشور از تیم ملی حمایت می‌کنند.

تاج در ادامه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته با فشارها و دشمنی‌های مختلفی مواجه بوده اما در عین حال هیچ‌گاه به اندازه امروز مقتدر نبوده است. مردم ایران با وجود همه مشکلات و سختی‌ها در کنار کشور خود ایستاده‌اند و از منافع ملی حمایت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: فدراسیون فوتبال نیز در این مدت تلاش کرده نقش خود را ایفا کند و باشگاه‌ها و هیأت‌های فوتبال سراسر کشور نیز در این مسیر فعال بوده‌اند. فوتبالیست‌های ایران نسبت به مسائل کشور بی‌تفاوت نیستند و خود را بخشی از جامعه می‌دانند.

رئیس فدراسیون فوتبال ابراز امیدواری کرد که تیم ملی ایران با موفقیت از مرحله گروهی جام جهانی عبور کند و با وجود همه مشکلات و رفتارهای خصمانه، فوتبال ایران با اقتدار مسیر خود را ادامه می‌دهد و همه امکانات لازم برای موفقیت تیم ملی فراهم شده است. بازیکنان نیز با انگیزه بالا آماده حضور در این رقابت‌ها هستند تا از اعتبار و جایگاه کشور دفاع کنند.

هم‌افزایی در راستای اهتزاز پرچم ایران

حجت‌الاسلام احدی، مدیرکل امور اجتماعی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این نشست به تبیین نقش راهبردی هموطنان مقیم خارج در حمایت از تیم ملی پرداخت و با اشاره به اقدامات گسترده این مجموعه برای انسجام‌بخشی به هواداران ایرانی، گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما در این دوره، ایجاد یک شبکه اطلاع‌رسانی دقیق و سریع برای ایرانیان خارج از کشور بود تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان، در جریان برنامه‌های فرهنگی و حمایتی تیم ملی قرار گیرند.

وی با تاکید بر اینکه تیم ملی فوتبال فراتر از یک تیم ورزشی، نماد پیوند ایرانیان با وطن است، افزود: مرکز امور اجتماعی سازمان، برنامه‌های ویژه‌ای را برای تقویت و پشتیبانی تیم ملی از طریق ظرفیت‌های مردمی ایرانیان مقیم خارج تدوین کرده است. هدف ما این است که هر ایرانی در هر نقطه از جهان، خود را یک حامی و پشتیبان برای یوزهای ایرانی بداند و این حس تعلق و وطن‌دوستی به بهترین شکل منعکس شود.

مدیرکل امور اجتماعی ایرانیان خارج از کشور خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با حوزه‌های مختلف انجام شده تا ایرانیانی که قصد حضور در محل مسابقات را دارند یا در کشورهای محل اقامت خود به تشویق تیم می‌پردازند، از حمایت‌های معنوی و بسته‌های محتوایی سازمان بهره‌مند شوند.

در پایان این نشست، بر لزوم استفاده از ظرفیت رایزنی‌های فرهنگی برای حمایت حداکثری از تیم ملی و نمایش تصویر واقعی و مقتدر از ایرانِ اسلامی در حاشیه مسابقات جام جهانی تأکید شد.

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