«هم‌باوران»؛ اثر جدید عباس‌خامه‌یار رونمایی می‌شود

کتاب «هم‌باوران»، از آخرین تالیفات عباس خامه‌یار که سال‌های طولانی از عمر خود را در راه اعتلای دیپلماسی عمومی فرهنگی مصروف داشته در سازمان کتابخانه ملی ایران رونمایی خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، آیین رونمایی از کتاب «هم‌باوران؛ روایت‌هایی از همزیستی با ادیبان مسیحی دلداده اهل‌بیت (ع) و دوستدار ایران» اثر عباس خامه‌یار، نویسنده، پژوهشگر و سرباز دیپلماسی فرهنگی ایران در عرصه بین‌الملل با حضور جمعی از اندیشمندان، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه ادیان و مطالعات فرهنگی، روز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

در این رویداد فرهنگی که با همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب و نشر و چاپ بین‌الملل برگزار می‌شود، «مصطفی محقق داماد» رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، «محمود شالویی» رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، «محمدرضا زائری» پژوهشگر حوزه فرهنگ، «مار ثاوفیلوس جورج صلیبا» کاردینال ارتدکس سریانی لبنان، «عصام درویش» رئیس پیشین کمیته اسقفی گفت‌وگوی اسلامی – مسیحی لبنان، و «هیلانه عطاءالله» شاعر مسیحی از کشور سوریه، درباره ابعاد علمی، فرهنگی و بین‌الادیانی این اثر سخنرانی خواهند کرد.

کتابی که به روایت پیوندهای فرهنگی، ادبی و معنوی شماری از ادیبان و اندیشمندان مسیحی با فرهنگ اهل‌بیت (ع) می‌پردازد و جلوه‌هایی از ارادت آن‌ها به مقام خاندان نبوی را بازتاب می‌دهد.

بنابر اعلام خبر، خامه‌یار دیپلماتی پویا در عرصه فرهنگی است که افزون بر سوابق اجرایی متعددی چون رایزن فرهنگی ایران در کشورهای کویت، قطر و لبنان در حوزه تالیف نیز آثار شاخصی را به رشته تحریر درآورده است.

کتاب‌های «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ درآمدی بر اصول و مبانی نظری» به زبان عربی، «زخم و زیتون؛ یادگاران و روزگاران»، «بازی سرنوشت» و «ایران و اخوان المسلمین، همگرایی و واگرایی» از جمله تالیفات این چهره فعال حوزه فرهنگ و جبهه مقاومت در عرصه بین‌المللی است.

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