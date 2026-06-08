مرحله سوم مطالبات ناشران نمایشگاه کتاب کلید خورد

به گزارش ایلنا، ابراهیم حیدری؛ قائم مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: سومین مرحله از پرداخت مطالبات ناشران حاضر در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران روز یکشنبه مورخ هفدهم خرداد (۱۴۰۵) انجام شد.

وی ادامه داد: پیش از این نیز در دو مرحله در تاریخ‌های چهارم و دوازدهم خردادماه، ۵۰ درصد از مطالبات ناشرانی که سفارش‌هایشان به مخاطبان تحویل شده بود، پرداخت شده است.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: با سومین مرحله حدود ۷۰ درصد از مطالبات ناشران پرداخت شده است. همچنین در ادامه نیز دریافت گزارش بسته‌های رسیده و تسویه حساب با ناشران در دستور کار قرار دارد.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا چهارم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book. icfi. ir برگزار شد.

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