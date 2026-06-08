به گزارش ایلنا به نقل از موسسه اطلاعات، محمدرضا نوروزپور یکشنبه (۱۷ خردادماه) در آیین چهارمین سالگرد و یادبود مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی نماینده پیشین ولی فقیه در موسسه اطلاعات با عنوان «یاد یار گره‌گشا» با اشاره به پیشنهاد مؤسسه اطلاعات برای تأسیس «جایزه اخلاق رسانه‌» به نام آن مرحوم اظهارداشت: بسیار خرسندیم که خود سرپرست موسسه و روزنامه اطلاعات بانی و پیشنهاددهنده این جایزه است و شائبه دولتی بودن یک جایزه دیگر را نزد جامعه و افکار عمومی از بین می‌برد.

وی گفت: همچنین جای خوشوقتی است که به همت فرهیختگان موسسه اطلاعات، شیوه‌نامه اجرایی این جایزه تهیه شده است تا در معرض بررسی و ارزیابی صاحبنظران و استادان حوزه رسانه قرار گیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این ابتکار استقبال و حمایت می‌کند تا روزنامه‌نگاران جوان با شخصیت، منش و سیره این بزرگوار بیشتر آشنا شوند و این کشتی توفان‌زده رسانه‌ای را به ساحل آرامش برساند و امنیت روانی جامعه را از تلاطم نجات دهد.

نوروزپور سپس از مرحوم دعایی به عنوان شخصیتی برجسته، اهل حلم، صبر و اعتدال و یار دیرین امام و رهبری، نام برد و افزود: مرحوم دعایی همه زندگی خود را وقف مجاهدت و خدمت به مردم کرده بود؛ برای همین باید از خود پرسید چگونه می‌توان یاد و راه شخصیت‌هایی همچون مرحوم دعایی را در نسل امروز زنده نگه داشت؟ نسلی که در فضای آکنده از اتاق‌های پژواک، فیلترهای رسانه‌ای و عملیات‌های گسترده روانی، تحت تأثیر ادراکات جمعی قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به «اخلاق در رسانه» نیازمند است.

معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: وقتی از اخلاق رسانه‌ای سخن می‌گوییم، برخی تردید می‌کنند که آیا در دنیای رقابت و جذب مخاطب، می‌توان اخلاق را در اولویت قرار داد؟ پاسخ این پرسش را می‌توان در سیره و رفتار مرحوم دعایی یافت. او در عین موفقیت رسانه‌ای، پایبند به اصول اخلاقی بود. بر همین اساس، نخستین اصل در اخلاق رسانه، راستی‌آزمایی است، دوم، حفظ حیثیت و حرمت انسان‌ها و سوم، مسئولیت‌پذیری در قبال جامعه است.

وی با بیان این مطلب که رسانه باید از سیاسی‌کاری‌های افراطی بپرهیزد، اظهارداشت: رسانه نباید نسبت به پیامدهای اقدامات خود بی‌تفاوت باشد و امنیت روانی جامعه را قربانی رقابت‌های جناحی کند.

نوروزپور با بیان اینکه مرحوم دعایی نماد «مکارم اخلاق» بود و آن را در رسانه متبلور کرد، اصول اساسی اخلاق رسانه را شامل راستی‌آزمایی و تأکید بر آیه ۶ سوره حجرات، حفظ حرمت و حیثیت انسان‌ها، مسئولیت اجتماعی نسبت به آرامش جامعه و پرهیز از سیاست‌زدگی جناحی برشمرد.

راه‌اندازی رادیو روحانیت مبارز به ابتکار دعائی

در این آیین، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا ایزدپناه نماینده ولی فقیه و مدیر مسئول موسسه اطلاعات به بیان خاطره‌ای از دوران طلبگی خود پرداخت و گفت: وقتی طلبه مبتدی در مدرسه نواب بودم، دوستان گفتند روحانی مبارزی به نام حاج آقای دعایی رادیویی راه انداخته است به نام «رادیو روحانیت مبارز» که ۲۰ دقیقه پخش می‌شد. من که در ۱۵ سالگی طلبه شدم چون پیش از آن در بازار کار می‌کردم و پس‌اندازی داشتم، رادیویی خریدم و به صحبت‌های او گوش می‌دادم. بسیاری از فضلای مبارز و طلاب جوان از منبرهای ضبط شده آن رادیو برای برنامه‌های خود استفاده می‌کردند.

ایزدپناه به توصیف دو ویژگی مرحوم سیدمحمود دعایی پرداخت و افزود: او با شجاعت پای حق می‌ایستاد. از جمله آن زمان در «رادیو روحانیت مبارز» بسیار صریح نظام شاهنشاهی را رسوا می‌کرد و اتفاقا این رادیو، نقش بزرگی در پیروزی انقلاب داشت.

وی خاطرنشان کرد: شجاعت مرحوم دعایی هم دو بعد داشت؛ یکی شجاعت در پذیرش اشتباه و دیگری در بیان حق بود. او همچنین یاریگر کسانی بود که از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افتاده بودند.

مدیر مسئول روزنامه اطلاعات با بیان اینکه امام خمینی (ره) می‌فرمودند که «خوب بودن اهالی یک شهر یا روستا حاکی از وجود یک عالم خوب در آنجاست»، اظهارداشت: وقتی به روزنامه اطلاعات آمدم دقیقا مصداق این سخن امام را دیدم. تمامی کارکنان روزنامه به اتفاق مدح آقای دعایی را می‌گفتند و به گفته حضرت امام آن مرد بزرگ خود تجلی اخلاق نبوی بود.

ایزدپناه گفت: وقتی کار من در روزنامه سخت می‌شود دو رکعت نماز برای مرحوم دعایی می‌خوانم و به روح او متوسل می‌شوم، برای زنده نگه‌داشتن مرام و سیره مرحوم دعایی بنده اولین کاری که در روزنامه انجام دادم، برگزاری جلسات کاهش رنج مردم بود تا قدمی برای تحقق اهداف بلند او برداشته باشیم.

تدریس مدیریت رسانه‌ای دعائی دردانشگاه‌ها

محمدمهدی فرقانی استاد ارتباطات و روزنامه‌نگاری هم در این مراسم در سخنانی تاکید کرد: می‌توان برای نسل آینده، روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها الگوی مدیریت رسانه‌ای آقای دعایی را به عنوان یک مکتب مدیریتی مطالعه و در دانشگاه‌ها درباره آن بحث و در واقع قانونمند و مدون کرد تا برای آیندگان به جا بماند. این الگوی مدیریت برای رسانه‌های آینده قابل آموزش است به خصوص در حوزه‌های مثل اخلاق حرفه‌ای، مدیریت سرمایه انسانی و تقابل میان تعهد سیاسی و مسئولیت رسانه‌ای.

وی گفت: ما کمتر شخصیتی مثل آقای دعایی داریم که در بین طیف‌های متنوع سیاسی و فرهنگی و رسانه‌ای تا این اندازه مورد احترام موافقان و مخالفان باشد. یعنی شما هیچ مخالفی را نمی‌بینید که زبانی تلخ نسبت به آقای دعایی باز کند. از ویژگی شخصیتی وی تواضع و فروتنی بود و رفتار او با دوست و غیردوست تفاوت چندانی نداشت. به شدت از خود بزرگ‌بینی پرهیز می‌کرد. ساده‌زیستی ویژگی ذاتی او بود به طوری که حتی با موتورسیکلت هم تردد می‌کرد. خودش پاسخگوی تلفن بود. در ضیافت‌ها یا برنامه‌هایی که برپا می‌کرد، خود شاهد بودم سر هر میزی حاضر می‌شد و از میهمانان پذیرایی می‌کرد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه مرحوم دعایی از معدود مدیران رسانه‌ای بود که اخلاق را بر پیروزی سیاسی مقدم می‌داشت، افزود: او هیچ‌گاه بهره‌برداری شخصی از موقعیت شغلی خود نکرد، با طیف‌های مختلف فکری رابطه محترمانه داشت و از منازعات تند سیاسی پرهیز می‌کرد.

۱۰۰ سالگی اطلاعات یک «اتفاق ملی»

فرقانی با اشاره به سابقه روزنامه اطلاعات در آستانه ۱۰۰ سالگی، این مهم را یک «اتفاق ملی» دانست و گفت: مدیریت مرحوم دعایی، مدیریتی مبتنی بر اعتماد، پرهیز از افراط‌گری، مدارا و سعه‌صدر بود. او بیش از آنکه مدیر مقررات باشد، مدیر روابط انسانی بود و رویکردی پدرانه و حمایتگرانه داشت.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین میراث حجت‌الاسلام دعایی برای جامعه رسانه‌ای کشور، ارائه الگویی از مدیر رسانه‌ای اخلاق‌مدار است که در آن، حفظ سرمایه اجتماعی و روابط انسانی هم‌عرض موفقیت حرفه‌ای تلقی می‌شود.

در پایان رونمایی از «تندیس اخلاق» و «سالنامه خبری روزنامه اطلاعات» انجام شد و اولین تندیس اخلاق را به خانواده مرحوم دعایی اهدا کردند.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی سرپرست موسسه اطلاعات و نماینده ۶ دوره مجلس شورای اسلامی پانزدهم خرداد ۱۴۰۱ دارفانی را وداع گفت.

مرحوم دعایی که یکی از همراهان و نزدیکان امام خمینی (ره) در دوران اقامت ایشان در شهر نجف بود و سابقه سفارت ایران در بغداد بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸ و مقطع پیش از آغاز جنگ تحمیلی را هم در کارنامه خود داشت. وی در سال ۱۳۹۳ نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر را کسب کرد.

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