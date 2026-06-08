معاون امور هنری وزیر فرهنگ از آثار بخش میدانی جشنواره «روایت علوی» دیدن کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ، کورش سلیمانی رئیس مجموعه تئاتر شهر شامگاه یکشنبه (۱۷ خردادماه) با حضور در محوطه مجموعه تئاتر شهر از آثار نمایشی به صحنه رفته در بخش میدانی نخستین جشنواره «روایت علوی» دیدن کردند.

حجت الاسلام سید محمد جواد جلالی دبیر جشنواره ملی «روایت علوی» هم در این دیدار گزارشی از روند برپایی جشنواره ارائه داد.

مرحله میدانی نخستین جشنواره ملی «روایت علوی» از شامگاه شنبه (۱۶ خردادماه) با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مجموعه تئاتر شهر تهران و استان‌های سراسر کشور آغاز شده است.

بیش از ۱۲۰ اجرای خیابانی، روایتگری، نقالی، شعرخوانی و برنامه‌های هنری در قالب این جشنواره در تهران و استان‌های مختلف کشور در حال برگزاری است و این روند تا عید مباهله ادامه خواهد داشت.

این اجراها با مشارکت شبکه استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سراسر کشور برنامه‌ریزی شده و هدف آن رساندن پیام غدیر، ولایت و سیره امیرالمومنین حضرت علی (ع) به متن زندگی روزمره مردم از طریق زبان هنر است.

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