به گزارش ایلنا به نقل از میراث آریا، محمدسعید اربابی روز یکشنبه ۱۷ خردادماه اظهار کرد: به منظور تقویت و تکمیل زیرساخت موزه‌ای، تصمیم گرفتیم عملیات اجرایی موزه تاریخ مکران را با همکاری و هماهنگی و مشاوره گروه موزه‌های دفینه بنیاد مستضعفان طی دو هفته آینده شروع کنیم تا اثرگذاری آن را در پهنه جنوب‌شرقی ایران به نحو مطلوبی انجام شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: به همین منظور از موزه‌های گروه دفینه بازدید شد و از مدیران آن خواستیم که به کمک منطقه آزاد بیایند و این بازدیدها منجر به عقد تفاهم‌نامه‌ای شد که طی دو هفته آینده عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

او تصریح کرد: امیدواریم در اولین فرصت عملیات اجرایی موزه تاریخ مکران را در کنار قلعه پرتغالی‌ها شروع کرده و تاریخ این گوشه از ایران را در قالب موزه حفظ و نگهداری کنیم.

حمیدرضا سلیمانی مدیرعامل مؤسسه موزه‌های بنیاد مستضعفان نیز گفت: برای اولین بار پردیس فرهنگی موزه‌ای و سایت موزه تاریخ تمدن مکران را در چابهار ایجاد خواهیم کرد.

او افزود: این موسسه در نظر دارد تا در آینده، خدمات مشاوره هنری، فنی و معماری برای ایجاد موزه‌ها فاخر ارائه کند و سعی می‌کنیم که دانش و تجربه ساخت موزه را به منظور گسترش و تعمیق فعالیت‌های تخصصی به سایر نهادها ارائه دهیم و بر همین اساس طی انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با منطقه آزاد چابهار سعی داریم با ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی موزه‌ای فاخر و ارزشمند در خور مردم منطقه ایجاد کنیم.

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