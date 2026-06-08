آغاز فصل جدید گردشگری آبی در اصفهان
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان از بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای طبیعی و جاری بودن زایندهرود و اجرای رویداد بزرگ پدلبورد ناژوان تا خواجو با همکاری مشترک ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ادارهکل ورزش و جوانان، شهرداری اصفهان و هیئتهای ورزشی مرتبط با محوریت استانداری اصفهان خبر داد.
بهگزارش ایلنا به نقل از میراثآریا، داوود آبیان معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان روز شنبه ۱۶ خردادماه و در حاشیه نشست مشترک با مشاور عالی استاندار اصفهان در امور گردشگری، گفت: در این نشست مصوب شد رویداد بزرگ پدل بورد (پاروزنی ایستاده) از پارک ناژوان تا پل خواجو که نماد عینی «گردشگری تجربه محور» در اصفهان است، عصر روز جمعه، ۲۱ خردادماه با پیمایش مسیر آبی از پارک ناژوان به سمت پل تاریخی خواجو برگزار شود.
معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: همچنین مراسم اختتامیه این رویداد ورزشی- گردشگری، ساعت ۶ عصر روز جمعه ۱۵ خردادماه جاری در مسیر پل تاریخی خواجو، با تأکید بر لزوم تداوم این دست فعالیتهای بهمنظور تقویت برند گردشگری- ورزشی اصفهان برگزار میشود.
آبیان افزود: در این نشست همچنین مقرر شد تقویم جامع رویدادهای وزرشهای آبی بهمنظور بررسی و تصویب نهایی به کمیته رویدادهای استانداری ارسال شود.
او تأکید کرد: رویداد پدل برد از پارک ناژوان تا پل تاریخی خواجو که باهدف ارتقای نشاط اجتماعی و استفاده خلاقانه از بستر رودخانه زایندهرود بهعنوان میراث طبیعی شهر برگزار میشود، نخستین گام اجرایی از تقویم مدون گردشگری اصفهان است که نشاندهنده اراده استانداری و دستگاههای اجرایی استان برای تبدیل اصفهان به قطب گردشگری فعال و تجربه محور کشور است.