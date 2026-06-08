به گزارش ایران به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در این جلسه که در استانداری اراک برگزار شد، رائد فریدزاده درباره اهمیت شورای سینما گفت: این شورا تا اندازه‌ای مهم است که ریاست آن برعهده معاون اول رئیس جمهور است و رئیس صدا و سیما، وزیر علوم، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه عضو آن هستند.

رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه توسعه فعالیت‌های سینمایی یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است، بیان داشت: یکی از نقیصه‌هایی که باید برطرف شود، غفلت از ظرفیت‌های عظیم نهفته در استان‌ها است چرا که به فرمایش وزیر فرهنگ و ارشاد، ایران فقط تهران نیست و استان‌های ما سرشار از ظرفیت‌های عمیق فرهنگی، ادبی و هنری هستند که می‌توانند به پشتوانه‌ای برای تولید آثار سینمایی ماندگار تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه سینما هنر رسوخ در حافظه و روح جمعی است، بیان داشت: ظرفیت‌های بومی ایران همانند مفاخر ادبی و تاریخی می‌توانند نه فقط در زمان حال بلکه در دهه‌های آینده نیز تأثیرگذار و ماندگار باشند.

معاون وزیر فرهنگ با تأکید بر اینکه سینما صرفاً یک هنر نیست و نیازمند نگاه صنعتی است، گفت: برای توسعه سینما باید زنجیره کامل صنعتی شکل بگیرد و این امر بدون وجود زیرساخت‌های مناسب، جذب سرمایه و بهره بری اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

فریدزاده با اشاره به نقش سینما در شرایط سخت ادامه داد: تجربه دوران دفاع مقدس نشان داد که حتی در شرایط بحرانی، سینما می‌تواند پناهگاهی برای روح جمعی و عاملی برای اشتراک‌گذاری تجربیات انسانی باشد. به جرات می‌توان گفت سینما هم برای هنرمند محلی و هم برای مخاطبی که به دنبال لحظاتی آرامش است یک ضرورت است.

وی با بیان اینکه حدود ۶۸ درصد مخاطبان سینما را ابزاری حیاتی برای نشاط خود می‌دانند، گفت: سینما در حال حاضر ارزان‌ترین تفریح سالم برای خانواده‌های ایرانی است و وظیفه ما حفظ و تقویت این جایگاه است و باید روی آن سرمایه‌گذاری کنیم.

رئیس سازمان سینمایی با اشاره به اولویت نشاط اجتماعی در برنامه‌های دولت، بیان داشت: استقبال کم‌نظیر مردم از طرح‌های سینمایی اخیر مانند روز جوانی جمعیت به ویژه در استان‌هایی مانند خراسان رضوی، قم و اصفهان نشان داد که نیاز به سینما یک مطالبه عمومی است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با یادآوری نقش تاریخی نهادهایی مانند صدا و سیما و شهرداری‌ها در حمایت از سینما، خاطرنشان کرد: در تمام دنیا، شهرداری‌ها به عنوان بازوهای مدیریت شهری، متولی اصلی بسترسازی برای رویدادهای فرهنگی هستند.

وی تاکید کرد: من از همه شهرداران در سراسر کشور دعوت می‌کنم که با در اختیار قرار دادن فضاها و امکانات، به تقویت چهره فرهنگی و سینمایی شهرها کمک کنند.

استاندار مرکزی: هنر و سینما، کلید پیوند با نسل جوان و تبیین واقعیت‌های تاریخی هستند

در این جلسه استاندار مرکزی هم بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های سینمایی و بهره‌گیری از ظرفیت هنر برای تعامل با نسل جوان تأکید کرد و آمادگی این استان را برای مشارکت در ساخت فیلم‌هایی با موضوع مفاخر و مشاهیر ملی اعلام نمود.

مهدی زندیه وکیلی با بیان اینکه این خطه، مهد پرورش یک‌چهارم از مفاخر معاصر ایران است، افزود: وجود چهره‌های برجسته در حوزه‌های سیاست، علم و هنر از جمله بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و بسیاری از پدران علوم کشور، ظرفیت بی‌نظیری برای تولید آثار فرهنگی و هنری فراهم کرده است.

وی ادامه داد: ما آمادگی داریم در صورت ساخت فیلم‌هایی با موضوع معرفی این مفاخر و بزرگان، بخشی از هزینه‌های تولید را از طریق مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و شهرداری‌ها تأمین کنیم.

زندیه وکیلی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش کلیدی سینما در تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: سینما می‌تواند بدون رویکرد صرفا سیاسی، واقعیت‌های دوران پیش از انقلاب و محرومیت‌های گسترده در حوزه‌های بهداشت و عدالت اجتماعی را به تصویر بکشد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به نسل جوان افزود: هنر و ورزش دو مقوله مهم برای ارتباط با نسل جدید هستند و سینما می‌تواند با انتقال صحیح مفاهیم، پیوندی میان نسل‌های مختلف ایجاد شده است.

استاندار مرکزی با اشاره به دغدغه مدیریت استان برای رفع محرومیت‌های فرهنگی، خاطرنشان کرد: بسیاری از شهرهای استان با وجود داشتن سالن‌های اجتماعات، از امکانات لازم برای پخش فیلم محروم هستند که رفع این نواقص در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: همچنین آمادگی داریم برای میزبانی از رویدادهای ملی سینمایی پیش‌قدم شویم، چرا که این رویدادها محرکی برای خلاقیت و ایجاد فضای فرهنگی در استان هستند.

زندیه وکیلی در پایان با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و دعوت از سرمایه‌گذاران و هنرمندان برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری در استان، تصریح کرد: نقش هنر و سینما در هویت‌بخشی و توسعه همه‌جانبه، منحصر به فرد است و هیچ بخش دیگری نمی‌تواند جایگزین اثرگذاری فرهنگی آن شود در همین راستا استانداری مرکزی از طرح‌های خلاقانه و فاخر در این حوزه حمایت کامل خواهد کرد.

علی ایزدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان اداره این جلسه را بر عهده داشت گزارشی از وضعیت سینما در استان مطرح کرد.

حجت طباطبایی دستیار رئیس سازمان سینمایی و مدیر کل حوزه ریاست توضیحاتی درباره شورای سینمای استانها گزارشی ارائه کرد و حبیب ایل بیگی مدیرعامل موسسه سینما شهر درباره وضعیت سالن‌های سینما در استان مرکزی و بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان درباره وضعیت دفتر و هنرجویان انجمن در استان نکاتی را مطرح کردند.

سینماگران و مدیران استان هم در این جلسه مسائل و مشکلات مرتبط با سینما را بیان کردند.

این جلسه با امضا تفاهم نامه میان استاندار مرکزی و رئیس سازمان سینمایی به پایان رسید.

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