به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سی و دومین جلسه شورای مدیران معاونت صبح یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ با حضور سید صادق پژمان، مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر برگزارشد.

در ابتدای این جلسه، مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ، ضمن خوش آمدگویی به مدیر عامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، گفت: پیشینه دکتر پژمان گواه این است که ایشان از مدیران موفق با رویکرد توجه به اقتصاد هنر هستند ودر زمان حضور ایشان اقدامات خوبی دراین حوزه انجام شده است.

او تاکید کرد: با توجه به گوناگونی رشته‌های هنری و تعاملات فی مابین معاونت امور هنری و هنرمندان رشته‌های مختلف، نگاه به موضوع اقتصاد هنربا رویکرد تقویت ظرفیت‌ها با هدف بهره برداری بیشتر هنرمندان از مواهب اقتصادی فعالیت‌هایشان باید در اولویت باشد.

شفیعی در ادامه با اشاره به اینکه «یکی از مشکلات ما فاصله میان حوزه‌های اندیشه و اجرا است» تصریح کرد: امروزه علیرغم ظرفیت‌های کم نظیر هنر کشورمی بینیم که توجه به اقتصاد هنر آن چنان که باید شکل نگرفته است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه از تشکیل کارگروه تخصصی «اقتصاد هنر» در معاونت امور هنری خبر داد و ابراز داشت: این کارگروه با هدف ارتباط بیشتر با متخصصان، هم افزایی امکانات موجود واحصا ظرفیت‌های هنر کشور در حوزه توانمندسازی اقتصاد هنر کشورتشکیل می‌شود و برگزاری این نشست نیز با هدف ایجاد وحدت رویه و هم افزایی با موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر انجام می‌پذیرد.

مدیر عامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر نیز در این نشست با اشاره به تدوین سند راهبردی مؤسسه گفت: پس از بررسی‌های کارشناسی و مطالعه اسناد و پژوهش‌های موجود، مأموریت اصلی مؤسسه بر کمک به اقتصاد فرهنگ، هنر و رسانه متمرکز شده است. بر همین اساس، نظام مسائل این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و موضوع تأمین مالی کسب‌وکارهای فرهنگی، هنری و رسانه‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل شناسایی شد.

پژمان با بیان اینکه بسیاری از فعالان فرهنگی و هنری با مشکلات تأمین سرمایه و سرمایه در گردش روبه‌رو هستند، افزود: مؤسسه در همکاری با نهادهای مالی و بانکی، استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی را در دستور کار قرار داده است.

او از پیگیری طرح خرید اعتباری آثار هنری با همکاری بانک کارآفرین نیز خبر داد و گفت: این طرح به صورت آزمایشی آغاز شده و در صورت موفقیت، امکان توسعه آن برای گالری‌ها و فعالان این حوزه وجود خواهد داشت.

مدیر عامل موسسه کمک در ادامه به برنامه‌های مؤسسه برای توسعه بازار هنر اشاره کرد و افزود: مذاکراتی با بورس کالا برای عرضه آثار هنری انجام شده است تا زمینه فروش آثار و حضور هنرمندان در بازارهای جدید فراهم شود.

پژمان در پایان با تأکید بر آمادگی این مجموعه برای همکاری با بخش‌های مختلف معاونت امور هنری، اظهار کرد: مؤسسه در حوزه‌های تأمین مالی، آموزش، صادرات و پیگیری مسائل سیاستی و قانونی مرتبط با فرهنگ و هنر، آماده همکاری و حمایت از فعالان این عرصه است.

انتهای پیام/