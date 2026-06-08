به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، بهروز شعیبی در بخشی از جلسه شورای سینما که با حضور مدیران سازمان سینمایی و متولیان فرهنگی و سینمایی استان مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: انجمن سینمای جوانان ایران، از ابتدا با تمرکززدایی از پایتخت شکل گرفته است؛ به‌ویژه در حوزه‌های آموزش، تولید، جشنواره‌ها و در سال‌های اخیر نیز با راه‌اندازی مجموعه پخش «سینماسیار» که وظیفه‌اش رساندن فیلم‌ها به شهرهایی است که فاقد سینما هستند، گستره فعالیتش بیشتر شده است.

او متذکر شد: در این دوره، دکتر فریدزاده رئیس سازمان سینمایی بر اهمیت تداوم این نگاه و کیفی‌گرایی در دفاتر انجمن تاکید دارد و حضور مدیران فرهنگیِ خوب و به‌کارگیری منابع استانی در این مسیر، برای انجمن نویدبخش است.

شعیبی تصریح کرد: کل منابعی که انجمن در اختیار دارد، واقعاً عدد بزرگی نیست؛ اما همین امکانات سال‌ها توانسته نیاز هنرجویان را تأمین کند. بعضی از این هنرمندان شهرستانی، امروز از همکاران ما در سینما هستند. اما باز این سؤال پیش می‌آید که چرا بعد از عزیمت به پایتخت برای گسترش فعالیت سینمایی، به استان زادگاه خود برنمی‌گردند یا بخشی از فعالیت آن‌ها در خطه خودشان که به آن تعلق دارند، باقی نمی‌ماند؟ به‌نظر من این موضوع به تعامل ما با آن‌ها برمی‌گردد.

این سینماگر گفت: ریشه انجمن سینمای جوانان، که بیش از ۴۰ سال پس از انقلاب در زمینه آموزش و تولید مطرح بوده، به سال‌های پیش از انقلاب و «سینمای آزاد» برمی‌گردد و این جریان بعدها به‌طور رسمی به «سینمای جوان» تبدیل شد.

او تاکید کرد: به‌نظر من، این مجموعه باید به یک جریان تبدیل شود؛ جریانی که آن‌قدر به استان‌ها و مسئولان و فضای محلی وصل باشد که هر هنرمندی، چه مهاجرت کند و چه در همان خطه زادگاه خود بماند، باز هم با نام شهر و استان و محل تولدش مطرح بماند.

شعیبی در ادامه گفت: بچه‌های عزیز ما، وقتی هنرجو هستند، بعد از سال‌ها خودشان را محصولِ دوره استادان‌شان می‌دانند؛ این یک میراث غیرملموس و غیرمحسوس، اما بسیار عمیق است. این بچه‌ها حتماً به دیار و خطه خود برمی‌گردند. با این وصف باید بدانیم که اگر جوانی وارد انجمن شود و در پایان دوره‌اش، حدود چهار یا پنج ماه بعد، نتواند فیلمش را تولید کند، احتمالاً مسیرش را تغییر می‌دهد و آن امکاناتی را که انجمن برایش فراهم کرده، فراموش می‌کند. ما باید سینما را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای فرهنگی این کشور، حفظ کنیم و به آن افتخار کنیم. تفاوت نگاه‌ها و مسیرهای مختلف، باعث می‌شود جریان‌های ما نیز مسیرهای متفاوتی پیدا کنند.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: انجمن سعی می‌کند با کمک وزارتخانه، سازمان سینمایی و مدیران خوب دفاتر، رو به افق‌های روشنی حرکت کند. امروز شما در آموزشِ ما سرفصل‌های بسیار جدی می‌بینید. فقط خواهش من این است که همان‌قدر که ما از نظر آموزشی و تولیدی به دفاتر کمک می‌کنیم، از طرف استان هم درک متقابل وجود داشته باشد؛ چون ما در تهران حجم کارمان بسیار زیاد و منابع‌مان محدود است. اگر استان پای کار انجمن بیاید، مطمئن باشید کمتر از ۱۰ سال دیگر، در تمام جشنواره‌های دنیا و نیز جشنواره فجر، فیلم‌سازان خوبی خواهید داشت و سینمای استاندارد شکل می‌گیرد و ادعای ما این است که سینمای استاندارد را با انجمن سینمای جوانان ایران می‌سازیم.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران در این نشست، درباره احیا و تقویت سینماسیار با نیروهای بومی در استان مرکزی، جدیت در بحث آموزش، دانش‌افزایی و تولید نیز اظهارنظر کرد.

بنا بر این گزارش، به‌دنبال تشکیل شورای سینمایی استان مرکزی روز شنبه ۱۶ خرداد و یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، مدیران سازمان سینمایی کشور در اراک حضور داشتند.

در این سفر بازدید از دفتر انجمن سینمای جوانان اراک، نشست و هم‌اندیشی با فعالان و سینماگران استان، رونمایی از افتتاح

اکران بسته فیلم کوتاه «قرار» در اراک و رونمایی از یازده فیلم پایان دوره آموزشی دفتر اراک و همچنین تشکیل اولین جلسه رسمی شورای سینمایی استان مرکزی در دفتر استاندار مرکزی از نتایج این سفر دوروزه بود.

در اولین جلسه شورای سینمایی استان مرکزی حمایت از دفتر انجمن سینمای جوانان اراک جهت تهیه تجهیزات آموزشی،

تجهیز سالن نمایش پاتوق فیلم کوتاه و همچنین حمایت از تولیدات فاخر با محوریت معرفی مفاخر استان و کشور به تصویب رسید.

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