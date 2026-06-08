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مدیرکل میراث فرهنگی استان قم:

آغاز مرمت بازار تاریخی و تعیین تکلیف دو محوطه باستانی مهم قم/ تپه سمح و محوطه باستانی قلی درویش تملک می شود

آغاز مرمت بازار تاریخی و تعیین تکلیف دو محوطه باستانی مهم قم/ تپه سمح و محوطه باستانی قلی درویش تملک می شود
کد خبر : 1795571
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم از آغاز و تأمین اعتبار چندین پروژه مهم مرمتی در بافت تاریخی استان، از جمله بازار تاریخی قم و گنبد سبز، همچنین تعیین تکلیف مالکیت پایگاه ملی قلی‌درویش و برنامه‌ریزی برای تملک کامل تپه سِمَح خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهزاد احمدی فارسانی با اشاره به اهمیت صیانت از میراث فرهنگی استان قم در گفت‌وگوی اختصاصی با  ایلنا گفت: در ماه‌های اخیر اعتبارات لازم برای مرمت تیمچه بزرگ قم و بازار تاریخی چهارسو تأمین شده و عملیات اجرایی مرمت بازار چهارسو نیز به‌زودی آغاز می‌شود. این بازار از مهم‌ترین بخش‌های بافت تاریخی قم به شمار می‌رود و در پی آسیب‌های ناشی از دوران جنگ، نیازمند مرمت اضطراری و ساماندهی کالبدی است.

وی افزود: همچنین اعتبار مرمت مجموعه تاریخی گنبد سبز نیز تخصیص یافته و این بنای شاخص تاریخی در آینده نزدیک وارد مرحله اجرایی مرمت خواهد شد.

احیای پایگاه ملی قلی‌درویش و تعیین تکلیف تپه باستانی سمح

مدیرکل میراث فرهنگی قم در ادامه به اهمیت محوطه باستانی قلی‌درویش اشاره کرد و گفت: کاوش‌های این محوطه پس از هشت سال وقفه، بار دیگر از سر گرفته شد و فصل جدید کاوش‌ها به سرپرستی دکتر سرلک به‌تازگی به پایان رسیده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محوطه باستانی قلی‌درویش در جنوب استان قم و در حاشیه دشت‌های مرکزی ایران قرار دارد و بر اساس مطالعات باستان‌شناسی، یکی از محوطه‌های مهم پیش‌تاریخی در فلات مرکزی محسوب می‌شود. شواهد به‌دست‌آمده از کاوش‌های پیشین نشان می‌دهد این محوطه دارای دوره‌های استقراری طولانی بوده و داده‌های آن در شناخت شکل‌گیری جوامع اولیه کشاورزی و استقرارهای انسانی در مرکز ایران اهمیت ویژه‌ای دارد.

احمدی فارسانی با اشاره به تعیین تکلیف مالکیت این پایگاه گفت: این محوطه ۹ هکتاری در اختیار اوقاف قرار دارد، اما با مصوبه جدید، پس از انجام کارشناسی‌های لازم، قرار است به میراث فرهنگی واگذار شود و در مقابل، زمین معوض در اختیار اوقاف قرار گیرد. این اقدام زمینه تخصیص اعتبارات پایدار برای حفاظت، کاوش و پژوهش‌های مستمر در این پایگاه ملی را فراهم خواهد کرد.

وی همچنین درباره تپه سِمَح گفت: این محوطه باستانی حدود ۳۲ هکتار وسعت دارد که بخش قابل توجهی از آن در محدوده اراضی در اختیار مردم قرار گرفته است. برای صیانت از این اثر، موضوع تملک و آزادسازی عرصه در دستور کار قرار گرفته است.

تپه سِمَح از جمله محوطه‌های مهم باستانی در محدوده قم محسوب می‌شود که به دلیل گستردگی عرصه و قرارگیری در بافت‌های در حال توسعه شهری، همواره در معرض تهدیدهای ناشی از ساخت‌وساز و تغییر کاربری بوده است. به گفته مسئولان میراث فرهنگی، تثبیت مالکیت و تملک کامل این محوطه می‌تواند نقش مهمی در حفاظت بلندمدت و انجام مطالعات باستان‌شناسی ایفا کند.

مدیرکل میراث فرهنگی قم افزود: در کمیسیون امور بیت‌المال مصوب شده است برای بخش‌های در اختیار مردم، زمین جایگزین برای فعالیت‌های کشاورزی و گلخانه‌ای در نظر گرفته شود تا امکان تملک کامل این محوطه ارزشمند فراهم شود.

توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و بهره‌برداری از بناهای تاریخی

احمدی فارسانی با اشاره به اقدامات زیرساختی در حوزه میراث فرهنگی و موزه داری در قم نیز اعلام کرد: با همکاری شهرداری قم، زمینی به مساحت ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع برای احداث ساختمان اداری و موزه اختصاص یافته است. همچنین سه طبقه از بیت حضرت امام(ره) برای ایجاد موزه مردم‌شناسی قم در اختیار این اداره‌کل قرار گرفته و مراحل تکمیل آن در حال انجام است.

وی افزود: خانه تاریخی ملاصدرا نیز در حال واگذاری به یک مؤسسه تخصصی گردشگری نجوم است تا به مرکزی برای توسعه گردشگری علمی و نجومی در استان تبدیل شود.

مدیرکل میراث فرهنگی قم با اشاره به برگزاری رویدادهای فرهنگی در بناهای تاریخی گفت: در ماه‌های اخیر برنامه‌های متعددی در خانه‌های تاریخی یزدان‌پناه و زند، کاروانسرای پاسنگان، آب‌انبار تاریخی و کاروانسرای شادقلی‌خان برگزار شده است. همچنین روز جهانی موزه‌ها در کاروانسرای پاسنگان و برنامه‌های روز دختر در برخی بناهای تاریخی استان اجرا شد.

وی افزود: هدف از این رویدادها، احیای کارکرد فرهنگی بناهای تاریخی و پیوند دادن جامعه محلی با میراث تاریخی استان است.

وضعیت قم در وضعیت جنگی و پساجنگ

احمدی فارسانی همچنین به اقدامات حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: در مقطعی از خروج اتباع خارجی از کشور، حدود ۱۷۰۰ دانشجوی هندی در هتل‌های استان قم اسکان یافتند و خدمات لازم به آنان ارائه شد.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از اقدامات اجرایی، مدیریت ستاد اسکان جنگ نیز به اداره‌کل میراث فرهنگی واگذار شد و در این مدت ۸۶ خانوار شامل ۱۹۶ نفر از شهروندان جنگ‌زده در مراکز اسکان دولتی استان پذیرش شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی قم در بخش پایانی سخنان خود گفت: همزمان با آغاز جنگ، نوروزگاه قم به «قرارگاه ایران من، جان من» تبدیل شد و به مدت ۸۰ روز در منطقه زنبیل‌آباد به فعالیت خود ادامه داد.

وی افزود: در این مجموعه، برنامه‌های متنوعی شامل نمایشگاه صنایع دستی، رویدادهای گردشگری اقوام و عشایر، پخت غذاهای سنتی، نمایشگاه تعدی به آثار تاریخی، سفره هفت‌سین بیعت، طومار بیعت و برنامه‌های آموزشی برای کودکان در حوزه میراث فرهنگی برگزار شد. همچنین برای حفاظت از بناهای تاریخی، نماد «سپر آبی» بر روی کاروانسراها و آثار تاریخی استان نصب شد.

 

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