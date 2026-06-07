تأیید حکم یک سال حبس جعفر پناهی در دادگاه انقلاب تهران

مصطفی نیلی وکیل جعفر پناهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر که حکم غیابی صادر شده علیه این کارگردان سینما تأیید شده است، اظهار کرد: بر اساس حکم اولیه، جعفر پناهی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. همچنین دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی برای او در نظر گرفته شده است.

بر اساس اعلام وکیل جعفر پناهی، این حکم ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

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