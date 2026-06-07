آیین یادبود خبرنگار شهید شبکه العالم با حضور رییس صداوسیما برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از صداوسیما، پیمان جبلی در این مراسم در بخشی از سخنانش با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و حرفه‌ای حسام زیدان یادآور شد: شهید زیدان در طول دوران سختِ جهاد و مقاومت در برابر جبهه کفر، الحاد و تکفیر خوش درخشید و مانند نامش شمشیر برّان بود.

او ادامه داد: شهید زیدان از روز اولی که کار خود را در سوریه با شبکه العالم آغاز کرد، تا پایان داستان سوریه در سال ۱۴۰۳ که به تهران منتقل شد و در کسوت خبرنگاری و دبیری خبر با شبکه العالم کار می‌کرد، حس حقیقت‌جویی و آزادی‌طلبی داشت.

جبلی ادامه داد: آقای حسام زیدان نه اولین شهیدِ جبهه حق و حقیقت و نه آخرین نفر است. فلسطین به تنهایی در عملیات طوفان‌الاقصی بیش از ۲۰۰ شهید خبرنگار را تقدیم جبهه حق کرد. از ابتدای حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی نزدیک به ۳۰۰ خبرنگار در فلسطین و غزه به شهادت رسیدند. آقای زیدان در این مسیرِ شهادت، ایثار، حق‌طلبی و روایت حقیقت، نه اولین و نه آخرین شهید است.

رئیس صداوسیما با بیان اینکه رسانه ملی در تمام حوادث از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تا جنگ تحمیلی سوم، در ذیل آسمان نورانی شهادت قرار گرفته است، در این زمینه از شهید رجب‌پور و شهیده عظیمی و شهید ردایی یاد کرد.

احمد نوروزی، معاون برون‌مرزی صداوسیما درباره شهید حسام زیدان و فعالیت حرفه‌ای این خبرنگار حوزه مقاومت گفت: ایشان همکاری مستمر و نزدیک به ۱۷ سال در شبکه العالم داشت. در طول این مدت، جبهه‌ای نبود که ایشان برای حاضر شدن تردید به خود راه بدهد.

نوروزی ادامه داد: از زلزله بزرگ ۲۰۲۳ تا جنگ در سوریه و سقوط حکومت بشار اسد، آقای زیدان تا آخرین لحظه مسئولیت خبری خود را دنبال می‌کرد. ایشان حتی در یکی از حوادث در اثر اصابت ترکش، جانباز شد. با وجود مجروح شدن همسر و به کما رفتن فرزند آقای زیدان، ما همچنان پیگیر وضعیت خانواده‌شان هستیم.

معاون برون‌مرزی صداوسیما ضمن یادآوری تقدیر این خبرنگار حوزه مقاومت به پاس سال‌ها مجاهدت از سوی مرکز رسانه‌ای صبح افزود: در اولین دوره جشنواره رسانه‌ای صبح به دلیل فعالیت‌های مستمر و حرفه‌ای شهید زیدان، ایشان مورد تقدیر قرار گرفت و جایزه بهترین روایت زنده را از آنِ خود کرد. ایشان علاوه‌بر نگاه اعتقادی، کار خبر را به صورت حرفه‌ای را دنبال می‌کرد.

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