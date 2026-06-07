دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد؛
لزوم تدوین الگوی حکمرانی جهاددانشگاهی برای تدریس در دانشگاهها
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با توصیف جهاددانشگاهی به عنوان یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران، خواستار تدوین و مستندسازی الگوی حکمرانی این نهاد برای بهرهگیری در نظام آموزشی و مدیریتی کشور شد و بر تقویت پیوند جهاددانشگاهی با دانشگاهها، حضور مؤثرتر آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی و کاهش محدودیتهای ناشی از بروکراسی اداری تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست مشترک با دکتر علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی و معاونان و مدیران ارشد این نهاد که امروز یکشنبه ۱۷ خردادماه در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، به تبیین جایگاه و ظرفیتهای جهاددانشگاهی در نظام علمی و فرهنگی کشور پرداخت.
جهاددانشگاهی همواره روندی رو به رشدی داشته است
خسروپناه با بیان این که جهاددانشگاهی در طول سالهای فعالیت خود همواره مسیر رشد و پیشرفت را طی کرده است، اظهار کرد: جهاددانشگاهی را باید از آبروهای نظام جمهوری اسلامی ایران دانست. در بازدیدهای مختلفی که از بخشهای علمی، پژوهشی، فرهنگی، خدماتی و پزشکی این نهاد داشتهام، همواره بر کارنامه افتخارآمیز آن تأکید کردهام.
وی با اشاره به گستره فعالیتهای جهاددانشگاهی افزود: از حوزه گیاهان دارویی، پژوهشگاه رویان و پژوهشگاه ملی سرطان گرفته تا فعالیتهای قرآنی، فرهنگی و صنایع خلاق، جهاددانشگاهی در هر عرصهای که وارد شده، نوآوری و پیشگامی را به نمایش گذاشته است.
جهاددانشگاهی مبدع و پیشگام صنایع خلاق در کشور است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش جهاددانشگاهی در توسعه صنایع خلاق کشور گفت: جهاددانشگاهی از مجموعههای پیشگام در این حوزه بوده است و حتی در جلسات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری نیز بر استفاده از ظرفیتها و تجربیات این نهاد در توسعه صنایع خلاق تأکید کردهام.
پیوند جهاددانشگاهی و دانشگاهها باید تقویت شود
وی با تأکید بر اینکه عرصه اصلی فعالیت جهاددانشگاهی دانشگاهها هستند، اظهار کرد: ارتباط و پیوند جهاددانشگاهی با دانشگاهها باید بیش از پیش تقویت شود و شرایطی فراهم شود تا دانشجویان از دوران تحصیل با این نهاد آشنا شده و به عضویت آن درآیند.
خسروپناه با اشاره به بازدیدهای خود از پژوهشگاههای رویان و ملی سرطان جهاددانشگاهی افزود: یکی از ویژگیهای برجسته این مراکز، تربیت و پرورش پژوهشگران و دانشمندان توانمند بهویژه بانوان دانشمند است که نشان میدهد فرآیندهای جهاددانشگاهی، محققپرور و نخبهساز است.
جهاددانشگاهی در عرصههای علمی کارنامه موفقی دارد
وی با اشاره به مشارکت جهاددانشگاهی در تدوین اسناد ملی و سیاستگذاریهای علمی کشور گفت: هر زمان که این نهاد در یک حوزه علمی ورود کرده، عملکرد موفق و اثرگذاری از خود به جای گذاشته است که از جمله آن میتوان به مشارکت در تدوین سند سیاستگذاری درمانهای نوین اشاره کرد.
تاریخ شفاهی جهاددانشگاهی تدوین شود
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه تدوین تاریخ شفاهی جهاددانشگاهی اقدامی ضروری است، گفت: پیشنهاد میشود این موضوع به عنوان یکی از مصوبات این نشست در دستور کار قرار گیرد تا روند شکلگیری، فعالیتها و دستاوردهای این نهاد برای نسلهای آینده مستندسازی شود.
لزوم تدوین الگوی حکمرانی این نهاد برای تدریس در دانشگاهها
خسروپناه با تأکید بر ضرورت مستندسازی تجربههای مدیریتی و نهادی جهاددانشگاهی گفت: لازم است الگوی حکمرانی جهاددانشگاهی تدوین و تبیین شود. این نهاد طی دهههای گذشته در حوزههای مختلف علمی، فرهنگی، پژوهشی و فناورانه تجربههای ارزشمندی اندوخته است که میتواند مبنای یک الگوی موفق حکمرانی قرار گیرد.
وی افزود: پس از تجربهنگاری و استخراج این الگو، باید آن را در قالب منابع آموزشی و کتابهای درسی تدوین کرد تا در دانشگاهها، بهویژه در رشتههای مدیریت و حکمرانی، مورد استفاده و تدریس قرار گیرد.
از حضور جهاددانشگاهی در شورای عالی انقلاب فرهنگی استقبال میکنیم
وی با اشاره به درخواست رئیس جهاددانشگاهی برای حضور فعالتر این نهاد در شوراها و کارگروههای تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در این زمینه دستورات لازم صادر خواهد شد تا از ظرفیتهای علمی و تخصصی جهاددانشگاهی در بخشهای مختلف سیاستگذاری فرهنگی و علمی کشور بهرهگیری شود.
خسروپناه همچنین با استقبال از حضور جهاددانشگاهی در شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: باید از ظرفیتهای ارزشمند این نهاد در عرصه حکمرانی بهره برد و زمینه مشارکت آن در حوزههای مختلف فراهم شود. اقدامات لازم برای عضویت جهاددانشگاهی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال پیگیری است و این موضوع پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی میتواند تحقق یابد.
دوری جهاددانشگاهی از بروکراسی اداری به نفع کشور است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساختار ویژه جهاددانشگاهی اظهار کرد: این نهاد باید تا حد امکان از بروکراسیهای رایج نظام اداری فاصله داشته باشد و تقویت جایگاه هیئتامناها میتواند زمینه تحقق این هدف را فراهم کند.
وی در پایان با توصیف جهاددانشگاهی و دانشگاهها به عنوان سالمترین مجموعههای کشور، بر استمرار برگزاری نشستهای کارشناسی مشترک و استفاده از ظرفیتهای این نهاد در حل مسائل کشور تأکید کرد.