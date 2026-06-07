به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به مناسبت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، نشست «بازخوانی دیدگاه‌ها و میراث امام خمینی (ره) در جهان معاصر» با حضور سفیر کوبا، اعضای انجمن دوستی، جمعی از صاحب‌نظران فرهنگی، فعالان اجتماعی در سالن پرس سنتار بلگراد (مرکز مطبوعاتی انجمن روزنامه‌نگاران صربستان) برگزار شد.

در این نشست، بوبانا م. آنجکوویچ از جنبش بین‌المللی اورآسیایی - مسکو / بلگراد، میودراگ یوتیچ، رئیس سابق دانشگاه دفاع صربستان، خانم الهام آزاد، نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی و محمدصادق فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در صربستان سخنرانی کردند و میراث سیاسی و فکری امام خمینی (ره) و دیدگاه انتقادی ایشان نسبت به نظم بین‌المللی مدرن را مورد بررسی قرار دادند.

فضلی، سفیر کشورمان در صربستان گفت: وقتی در باره دولت صحبت می‌شود عموم مردم اغلب به چهره‌های سیاسی برجسته مانند رئیس جمهور و اعضای دولت متمرکز می‌شوند و حال آن که دولت در علوم سیاسی، نمایانگر یک چارچوب ساختاری پایدارتر است.

وی افزود: امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی توانست یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی قرن بیستم را رهبری کند. اجرای رفراندوم، تدوین قانون اساسی، نهاد سازی، شکل دادن ساز و کارهای اداره کشور و تبدیل یک جنبش انقلابی به یک نظام سیاسی پایدار بود. در واقع ایشان با ایجاد یک ساختار سیاسی با ثبات و توانایی بقای مستقل از افراد، این نظام را برقرار کرد.

فضلی یادآور شد: اتفاقات اخیر در منطقه نیز اهمیت این موضوع را بیش از پیش برجسته کرده است. دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن شخصیت‌ها می‌تواند کل سیستم را از هم بپاشد و کشور را به سمت فروپاشی یا فلج سیاسی سوق دهد. این باور ناشی از سوء تفاهم ساختاری در مورد نظام جمهوری اسلامی بود. آیت‌الله خامنه‌ای نیز در دوران رهبری خود همین رویه را تداوم بخشید. این رهبران، با موفقیت نهادها و ساختارهایی را ایجاد کردند که عمرشان بیش از خودشان است و به تناسب، دوره تاثیرگذاری بیشتری را از خود به جای می‌گذارند.

میودراگ یوتیچ، رئیس سابق دانشگاه دفاع صربستان در سخنرانی خود، بیان کرد: ایران با سیاست‌های رهبری بزرگ انقلاب از توسعه نایافتگی به کشور توسعه یافته تبدیل شده است. نیروهای نظامی و مسلح ایران به جایی رسیده است که بزرگترین نیروهای متشکل از ارتش، نیروی دریایی و هوایی و پدافند هوایی را در منطقه تشکیل می‌دهد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ایران یک کشور توسعه یافته موشکی و پهبادی در جهان شناخته می‌شود. آمریکایی‌ها به بهانه‌های واهی و دستاویزهای نخ‌نما در قبال پیشرفت‌های نظامی ایران همواره چشم به منافع این سرزمین دوخته‌اند. ایران کاری را انجام داد که ما صرب‌ها در مواجهه با آمریکا و ناتو انجام ندادیم و آن، قدرت موشکی ایران است.

بوبانا آنجلکویچ از جنبش بین‌المللی اورآسیایی - مسکو / بلگراد در سخنانش، گفت: امام خمینی (ره) توانست دشمن را با سلاح‌های خود، شکست دهد. در سخنرانی‌های ضبط شده بر روی نوارهای کاست، او درباره دین، دولت، هم‌افزایی قوانین مذهبی و مدنی برای حفاظت از دولت و مردم صحبت کرد. او از شجاعت و افتخار سخن گفت. او همچنین درباره اهمیت زنان در جامعه صحبت کرد – برخلاف تبلیغات غربی که سعی می‌کند ایران و نگرش آن نسبت به زنان را عقب‌مانده و مانع آزادی زنان – معرفی کند.

خانم الهام آزاد، نماینده مردم نائین نیز در این نشست، گفت: یاد امام (ره) و رهبر شهید را در سی و هفتمین سال رحلت ایشان گرامی می‌داریم. از شنیدن نظر سخنرانان در مورد امام و انقلاب مشعوف شدم و بر این باورم که شما واقف به امور ما هستید.

وی افزود: از نظر من رژیم آمریکا و اسرائیل دچار یک خطای محاسباتی شدند و اگر باور داشتند که مردم ایران تجاوز خارجی را نمی‌پذیرند، اقدام به بمباران کشور نمی‌کردند. رهبر شهید پیش بینی کرده بودند که اگر حمله‌ای توسط دشمن صورت گیرد، جنگ منطقه‌ای خواهد شد. ما با کشورهای همسایه دشمنی نداریم اما با هر پایگاه نظامی بر علیه ما در منطقه پاسخ خواهیم داد.

خانم الهام آزاد تأکید کرد: استراتژی رهبر جدید، آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای نیز، همان سیاست‌های رهبر شهید است.

وی ادامه داد: ما مدافع مظلوم در فلسطین و غزه و… هستیم. نظم نوین جهانی در حال شکل گیری است و ایران یکی از کشورهای مهم در این نظم نوین جهانی خواهد بود.

انتهای پیام/