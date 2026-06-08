«قرار» امید فیلمسازان کوتاه برای ارتباط با مخاطب است

به گزارش خبرنگار ایلنا، فیلم کوتاه «سرود کلنل» که با محوریت روایتی تاریخی از زندگی کلنل محمدتقی پسیان تولید شده، از جمله آثاری است که با وجود پروداکشن سنگین و هزینه‌های تولید نسبتا بالاتر، توانسته توجه مخاطبان و داوران جشنواره‌ها را جلب کند. تولید این اثر که به‌طور کامل در مشهد انجام شده، اکنون در جریان «قرار» اکران فیلم‌های کوتاه نیز حضور دارد. محمد طهان، تهیه‌کننده فیلم، درباره روند شکل‌گیری پروژه، دشواری‌های تولید، طراحی صحنه، انتخاب‌ها و دستاوردهای اثر، توضیحاتی ارائه کرده است.

محمد طهان درباره تهیه فیلم کوتاه «سرود کلنل» به ایلنا گفت: در ابتدا قرار نبود تهیه‌کنندگی فیلم را برعهده داشته باشم و قرار بود تنها به‌عنوان مجری طرح فعالیت کنم؛ اما تهیه‌کننده‌ای که قرار بود با کارگردان همکاری کند، به دلیل هزینه‌های بالا و پروداکشن سنگین از پروژه کنار کشید.

وی افزود: پس از این اتفاق، به‌همراه تیم خود وارد کار شدم و برآورد اولیه هزینه‌ها کاملاً متفاوت از آن چیزی بود که در عمل رخ داد؛ به‌گونه‌ای که هزینه‌ها تقریباً دو برابر تصور اولیه شد و مدت فیلم‌برداری نیز دو برابر پیش‌بینی‌ها زمان برد. پروداکشن فیلم بسیار سنگین بود و ساخت اثر تاریخی، چه کوتاه و چه بلند، یکی از سخت‌ترین قالب‌های تولید به شمار می‌رود. همین دشواری‌ها انگیزه‌ای شد تا این کار را پیش ببرم.

او درباره اکران مستقل فیلم‌های کوتاه در طرح «قرار» که توسط انجمن سینمای جوانان ایران راه اندازی شده است، گفت: این اتفاق بسیار مهم است، زیرا فرصتی واقعی برای دیده‌شدن آثار کوتاه فراهم می‌کند. تولید فیلم کوتاه زحمت بسیار زیادی دارد و معمولاً بخش بسیار کوچکی از این تلاش توسط مخاطب دیده می‌شود.

وی عنوان کرد: با وجود فیلم‌برداری ۱۴روزه و قابلیت تبدیل‌شدن فیلم به یک اثر بلند، هیچ حمایتی به‌صورت جدی وجود نداشته است. بسته‌های حمایتی انجمن سینمای جوانان ایران هرچند ارزشمند است، اما به هر حال این نهاد بودجه محدودی دارد. بنابراین تنها امید واقعی برای فیلم‌سازان کوتاه، همین اکران عمومی است. اینکه مخاطب بنشیند، فیلم را ببیند و درباره آن نظر بدهد، می‌تواند انگیزه ادامه مسیر باشد.

گفتنی است اکران «قرار» در سالن‌های منتخب، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته در بازه زمانی ۱۶ تا ۱۷ صورت می‌گیرد.

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