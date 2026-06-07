الناز شاکردوست با «مثل یک راز» به نمایش خانگی آمد
فیلم کوتاه «مثل یک راز» به نویسندگی و کارگردانی سعید زمانیان و تهیه کنندگی حسن محمدی با بازی الناز شاکردوست پس از حضور در جشنوارههای بینالمللی، به نمایش خانگی رسید.
به گزارش ایلنا، این فیلم کوتاه که طی ماههای گذشته موفق به حضور و کسب توجه در رویدادهای بینالمللی شده بود، به تازگی بعد از پشت سرگذاشتن اکران آنلاین خود، در فیلیمو منتشر شد.
«مثل یک راز» با تمرکز بر فضایی انسانی و احساسی، روایتگر درامی پرماجرا شده است. در خلاصه داستان این اثر آمده است: «باران نه ساله، پس از تجربه یک تروما، در مرز میان رویا و واقعیت زندگی می کند؛ جایی که خاطره ها، ترس ها و امیدهایش هر روز شکل جهانش را می سازند... .»
در این فیلم علاوه بر الناز شاکردوست که اولین تجربه این بازیگر در یک اثر کوتاه محسوب میشود، چهرههایی چون سپیده دستینه، ترنم آهنگر، منصور نصیری و ساحل نامور حضور دارند.