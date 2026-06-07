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پوشش مستقیم فینال تنیس گرند اسلم در شبکه ورزش

پوشش مستقیم فینال تنیس گرند اسلم در شبکه ورزش
کد خبر : 1795480
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شبکه ورزش امروز از ساعت ۱۶:۳۰، فینال مسابقات تنیس گرند اسلم رولان گاروس ۲۰۲۶ را به صورت زنده پخش می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری یکصد و سی امین دوره مسابقات تنیس آزاد رولان گروس دومین گرنداسلم سال ۲۰۲۶، امروز یکشنبه ۱۷ خرداد از ساعت ۱۶:۳۰، فینال این مسابقات را که بین دو تنیس باز به نام فلاویو کوبولی و الکساندر زورف را با گزارشگری اختصاصی و در صورت زنده پوشش می‌دهد. 

به قهرمانان انفرادی و دوبل ۲۰۰۰ امتیاز رنکینگ جهانی اهدا می‌شود و به تنیسورهای فینالیست انفرادی مردان و زنان ۱۳۰۰ و به تنیسورهای حذف شده در نیمه نهایی ۸۰۰ امتیاز تعلق می‌گیرد. قهرمان این دوره ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو و نایب قهرمان یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو یورو پاداش نقدی دریافت می‌کنند.

 

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