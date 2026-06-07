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پخش زنده فوتبال دانمارک - اوکراین و ایتالیا - یونان در شبکه ورزش

پخش زنده فوتبال دانمارک - اوکراین و ایتالیا - یونان در شبکه ورزش
کد خبر : 1795475
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شبکه ورزش امشب فوتبال دوستانه بین تیم‌های دانمارک با اوکراین و یونان با ایتالیا را به ترتیب ساعت ۲۰ و ۲۲:۳۰ پوشش می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در ادامه پوشش فوتبال خای دوستانه ملی، امشب یکشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۲۰ رقابت بین دانمارک و اوکراین و در ساعت ۲۲:۳۰ رقابت بین ایتالیا و یونان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش می‌دهد. 

در حالی که تیم ملی یونان با نشانه‌های مثبت زیادی خود را برای مسابقات مقدماتی یورو ۲۰۲۸ آماده می‌کند، تیم ملی ایتالیا پس از ناکامی در پلی‌آف جام جهانی ۲۰۲۶ وارد مرحله بازسازی شده است. رویارویی این دو کشور فوتبالی با سنت‌های غنی، نویدبخش رقابتی بسیار تاکتیکی خواهد بود.

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