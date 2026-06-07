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پخش بازی‌های جام جهانی در سینماها/ اکران استخر و خواب نما از ۱۰ تیر

پخش بازی‌های جام جهانی در سینماها/ اکران استخر و خواب نما از ۱۰ تیر
کد خبر : 1795455
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ششمین جلسه شورای صنفی نمایش صبح امروز یکشنبه ۱۷ خرداد با حضور مهدی کرم‌پور (دبیر شورای صنفی نمایش و نماینده شورای عالی تهیه‌کنندگان)، مجتبی بهزادیان (مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی)، احمد نوری (نماینده انجمن سینماداران)، اصغر نعیمی (نماینده کانون کارگردانان)، سعید خانی (نماینده انجمن پخش‌کنندگان) و فاطمه امیرآبادی (نماینده سامانه سمفا) در محل خانه سینما برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در این جلسه اعضای شورا با پخش سه مسابقه فوتبال تیم ملی ایران در جام جهانی در سینماها موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، نمایش مسابقات با هماهنگی و اخذ مجوز از سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای سینماهای تهران و در استان‌ها نیز هماهنگی‌های لازم از طریق ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می‌گیرد.

از دیگر مصوبات جلسه، قرارداد اکران فیلم سینمایی «استخر» با پخش شایسته فیلم و سرگروهی پردیس سینمایی مگامال از تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ است. همچنین قرارداد اکران فیلم سینمایی «خواب‌نما» با پخش فیلمیران و سرگروهی پردیس سینمایی کوروش نیز از تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ به ثبت رسید.

در این جلسه مصوب شد؛ از تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ طرح «تسهیم از مبدأ» در سینماهای سراسر کشور اجرایی شود.

در پایان جلسه نیز اعلام شد: احمد نوری از این پس به جای هادی اسماعیلی به عنوان نماینده انجمن سینماداران و سعید خانی به جای مرتضی شایسته به عنوان نماینده انجمن پخش‌کنندگان در جلسات شورای صنفی نمایش حضور خواهند داشت.

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