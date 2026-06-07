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پخش زنده مسابقات موتوجی پی مجارستان در شبکه ورزش

پخش زنده مسابقات موتوجی پی مجارستان در شبکه ورزش
کد خبر : 1795438
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شبکه ورزش امروز یکشنبه از ساعت ۱۵:۳۰ مسابقات موتوجی پی مجارستان ۲۰۲۶ را به صورت زنده و با گزارشگری اختصاصی پخش می کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما،شبکه ورزش در چارچوب برگزاری  مرحله هشتم مسابقات موتوجی پی مجارستان ۲۰۲۶، امروز یکشنبه ۱۷ خرداد از ساعت ۱۵:۳۰، رقابت های گرندپری موتو جی پی مجارستان را به صورت زنده پوشش می دهد.

بپیست بالاتون مجارستان مسیری مدرن و مجهز برای میزبانی رقابت‌های سطح بالای موتو جی‌پی به شمار می‌رود. این پیست حدود ۴ کیلومتر طول دارد و شامل ۱۶ تا ۱۸ پیچ فنی است که مسابقات موتو جی پی در آن برگزار می شود.

 

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