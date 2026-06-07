«قرار» در اراک افتتاح شد
اکران سراسری بسته فیلمهای کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران با عنوان «قرار» در اراک افتتاح شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه؛ در جلسهای که شب گذشته ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ با حضور رائد فریدزاده رییس سازمان سینمایی، بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان و علی ایزدی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی و جمعی از مدیران فرهنگ و هنر در ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان برگزار شد، از پوستر «قرار» رونمایی شد.
اکران فیلمهای کوتاه «تخطی»، «سرود کلنل» و «هایکپی» در اولین اکران «قرار» انجمن سینمای جوانان ایران، از روز شنبه ۱۶ خرداد در سینماهای منتخب سراسر کشور آغاز شده است. در این طرح ۳۴ سالن و پردیس سینمایی در ۳۳ شهرکشورمان به اکران آثار کوتاه میپردازند.
«قرار» اکران فیلم کوتاه که در همکاری با پخش موسسه سینمایی بهمن سبز صورت میگیرد، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در بازه زمانی ۱۶ تا ۱۷ در سینماهای اعلام شده برگزار میشود و تهیه بلیت تماشای این فیلمهای کوتاه در تمامی سامانههای فروش بلیت سینما امکانپذیر است.