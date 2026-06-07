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«یک شب در تهران» آماده نمایش شد

«یک شب در تهران» آماده نمایش شد
کد خبر : 1795333
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فیلم کوتاه «یک شب در تهران» آماده نمایش شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «یک شب در تهران» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا خاندانی و تهیه‌کنندگی حسین خدمتی، پس از پایان مراحل فنی، آماده حضور و رقابت در جشنواره‌های بین‌المللی شد.

این فیلم در ژانر روان‌شناختی، پلیسی و معمایی ساخته شده و دومین تجربه حرفه‌ای محمدرضا خاندانی پس از ساخت فیلم کوتاه «تنهایی سه نفره» محسوب می‌شود.

در خلاصه داستان «یک شب در تهران» آمده است: «سارا و نیما نیمه‌شب در خیابانی خلوت توسط پلیس دستگیر و به کلانتری منتقل می‌شوند. در ادامه و طی بازجویی‌های افسر نگهبان، رازهای مهمی کشف می‌شود… .»

امین میری، پریسا شاه‌ولیان، سامان صفاری و احسان شاه‌کوه بازیگران اصلی این فیلم کوتاه هستند. همچنین میلاد فرزدق، علی ابراهیمی، سجاد متحملیان، عرفان هاشمی و سعید حق‌نژاد دیگر بازیگران این اثر را تشکیل می‌دهند.

دیگر عوامل «یک شب در تهران» عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: آرش رمضانی، گروه فیلمبرداری: رضا خداداد (دستیار اول فیلمبردار)، ایمان رمضانی و مازیار نجاتی (مجریان نور)، تدوین: پگاه احمدی، مدیر صدابرداری: عرفان رضایی، دستیار صدا: سپهر زنده‌رزم، صداگذاری: ایرج شهزادی و علیرضا اکبریان، مدیر تولید: جواد راهزانی، مدیر تدارکات: مهدی میری، دستیار تدارکات: علی دروکی، طراح صحنه: حامد اصلانی، مدیر صحنه: محمد حسینی‌منش، دستیار اول صحنه: ایمان اصفهانی، طراح لباس: الهه نجفی، دستیار لباس: فائزه چالاکی، طراح گریم: علی خورشید، دستیار گریم: شاهین فتحی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: آیدا کنی، دستیار دوم کارگردان: مصطفی دشتی‌زاده، دستیار سوم کارگردان: پویا مصطفوی، منشی صحنه: رویا بابابیگی، مشاوران فیلمنامه: نیما اقلیما و علیرضا طباطبایی، اصلاح رنگ و نور: مرتضی مظلومی، مشاور روان‌شناسی: تارا رضوانی، مسئول هنروران: رامین جهانیان، عکاس: اردلان آذرمی، دستیار عکاس: فرانک ادیب، مترجم و زیرنویس: سمانه یدالهی و مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد.

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