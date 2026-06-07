پخش مستند «داستانهای فوتبال» از تلویزیون
مستند «داستانهای فوتبال» هیجان فوتبال اروپا در مستطیل سبز را در شبکه مستند روایت میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، «داستانهای فوتبال» با نگاهی جامع به روزهای پر افت وخیز فوتبال اروپا از شبکه مستند پخش میشود.
همزمان با برگزاری رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، پخش مستند «داستانهای فوتبال» با موضوع و محوریت فوتبال، در جدول پخش شبکه مستند قرار گرفت.
«داستانهای فوتبال» در هر قسمت به یک یا چند کشور حوزه اروپا میپردازد و با دستاویز قراردادن یک قصه و روایت فوتبالی، مخاطب را با آن کشور آشنا میکند.
این مستند امروز ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه مستند پخش میشود و تکرار آن روز بعد ساعت ۰۹:۰۰ روی آنتن میرود.