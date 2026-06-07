به گزارش ایلنا به نقل از صدا وسیما، محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، در گفت‌وگو با شبکه خبر، برنامه‌های کلان این کارگروه برای نهادسازی و توسعه صنعت پوشاک تشریح کرد.

وی با یادآوری ۳۹ سال فعالیت این حوزه (از تصویب قانون در سال ۱۳۸۵)، دستاوردهای صنعت پوشاک ایران در حوزه تولید و صادرات را مورد ارزیابی قرار داد و همزمان بر چالش‌های پیش‌رو در زمینه نظارت و فرهنگ‌سازی تأکید کرد.

۵ نهاد متولی و ۱۴ بازیگر اصلی در اکوسیستم مد و لباس

گرجی در ابتدای صحبت‌های خود به ساختار قانونی این حوزه اشاره کرد و گفت: «طبق قانون ساماندهی مد و لباس مصوب سال ۱۳۸۵، پنج نهاد اصلی شامل وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه وظایف مستقیم دارند. علاوه بر این، نهادهایی مانند وزارت علوم، وزارت ورزش و جوانان و سایر ارگان‌ها به عنوان بازیگران حلقه دوم در این اکوسیستم نقش کمکی ایفا می‌کنند.»

وی با بیان اینکه رسالت اصلی کارگروه، نظارت و هماهنگی میان این نهادهاست، افزود: «امروز می‌توان گفت که بخش صنعتی پوشاک ایران موفق شده است اعتماد مصرف‌کننده داخلی را جلب کند و برندهای متعددی با هویت ایرانی و اسلامی در بازار حضور دارند.»

از صادرات به ترکیه تا پاسخگویی کامل به بازار منطقه

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس با اشاره به توانمندی‌های تولیدی کشور، تصریح کرد: «ما نه تنها بازار داخل را به طور کامل پوشش می‌دهیم، بلکه در حوزه صادرات نیز پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم. محصولات پوشاک ایرانی-اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و حتی ترکیه صادر می‌شود. جالب اینکه امروز کالاهای ایرانی در ترکیه، رقیب جدی برای محصولات ترک محسوب می‌شوند که نشان‌دهنده کیفیت بالای تولیدات ماست.»

با این حال، گرجی تصریح کرد که این موفقیت به معنای رسیدن به نقطه اوج نیست و هنوز مسیر طولانی پیش رو است: «صنعت مد و لباس دو جنبه دارد: جنبه صنعتی و جنبه ذائقه‌سازی. در بخش صنعتی موفق بوده‌ایم، اما در بخش فرهنگ‌سازی و ذائقه‌سازی هنوز نیاز به تلاش جدی‌تری توسط نهادهای فرهنگی، وزارت ارشاد و صدا و سیما داریم. به نظر می‌رسد سهم وظایف نهادها به صورت ۵۰-۵۰ انجام شده و بخش مهمی از وظایف مغفول مانده است.»

اقدامات اجرایی: از تشکیل صنف طراحان تا پارک فناوری

گرجی از اقدامات اخیر کارگروه در حوزه‌های نهادسازی خبر داد و به سه پروژه مهم اشاره کرد:

۱. تشکیل صنف طراحان: که پیش‌نیازهای آن در وزارت صمت فراهم شده و قرار است به زودی فراخوان عمومی آن صادر شود. این صنف به طراحان هویت مستقل می‌دهد و نظارت بر بخش طراحی را بهبود می‌بخشد.

۲. تشکیل خوشه صنعتی پوشاک: سازمان صنایع کوچک در حال تشکیل شبکه فراگیر تولیدکنندگان است که نقشه راه توانمندسازی، آموزش و شبکه‌سازی بین‌المللی را ترسیم می‌کند.

۳. پارک فناوری‌های نرم مد و لباس: با همکاری وزارت علوم و دانشگاه الزهرا (س)، این پارک فناوری تأسیس شده و به زودی ساختمان اختصاصی آن آماده بهره‌برداری می‌شود تا ارتباط بخش طراحی، تولید و بازرگانی تقویت شود.

چالش نظارتی: لزوم اجرای جدی «شناسه شیما» و مبارزه با قاچاق

یکی از محورهای اصلی این گفتگو، چالش نظارت بر محصولات غیراستاندارد و مغایر با عفاف و حجاب بود. گرجی با تأکید بر اهمیت «شناسه شیما» (شناسه سامانه هوشمند اجناس) گفت: «تولیدکنندگان پوشاک اجتماعی زنانه موظفند طرح محصول خود را برای کارگروه ارسال کرده و شناسه شیما دریافت کنند. این شناسه نشان‌دهنده تاییدیه رسمی و انطباق با استانداردهای عفاف و حجاب است.»

وی با ابراز تأسف از کم‌رنگ بودن نظارت بر این شناسه، افزود: «بخش اصناف در وزارت صمت باید نظارت جدی‌تری بر توزیع این شناسه داشته باشد. اگر مصرف‌کننده شناسه شیما را روی محصول ندید، یعنی آن کالا تاییدیه رسمی را ندارد.»

گرجی همچنین خواستار تمرکز بیشتر ستاد مبارزه با کالای قاچاق و وزارت صمت بر مقابله با پوشاک قاچاق شد و یادآور شد: «هر جا با کالای قاچاق مقابله شد، فضای مناسبی برای صنعتگر داخلی ایجاد شد. با وجود حدود ۱۰۰ هزار واحد تولیدی و ۲۵۶ هزار واحد توزیعی، پراکندگی بازار کار نظارت را دشوار کرده، اما غیرممکن نیست و باید با عزم جدی پیگیری شود.»

انتهای پیام/