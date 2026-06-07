مخاطبان ارکستر سمفونیک تهران چه گفتند؟

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، در نظرسنجی کنسرت «از فراسوی مرزها» با اجرای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری امید محرابی، مخاطبان بخش‌های مختلف اجرا را از منظر کیفیت هنری، کیفیت قطعات انتخابی، توانایی رهبر ارکستر، مهارت نوازندگان، تبلیغات پیش از اجرا، نحوه خدمات‌رسانی، عملکرد راهنمایان سالن، کیفیت نورپردازی و صدابرداری، تناسب قیمت بلیت با کیفیت برنامه، فرآیند خرید بلیت، دسترسی به اطلاعات اجرا و تهویه سالن مورد ارزیابی قرار دادند.

در بخش کیفیت کلی اجرا، ۷۵ درصد مخاطبان آن را «عالی»، ۸ درصد «خوب»، ۹ درصد «متوسط» و ۸ درصد «بد» ارزیابی کردند.

توانایی رهبر ارکستر نیز از نظر ۷۵ درصد شرکت‌کنندگان «عالی»، ۸ درصد «خوب»، ۹ درصد «متوسط» و ۸ درصد «بد» بوده است.

در ارزیابی قطعات انتخابی، ۷۵ درصد مخاطبان این بخش را «عالی»، ۸ درصد «خوب»، ۹ درصد «متوسط» و ۸ درصد «خیلی بد» توصیف کرده‌اند.

همچنین مهارت نوازندگان ارکستر از نظر ۶۷ درصد مخاطبان «عالی»، از نظر ۱۷ درصد «خوب»، از نظر ۸ درصد «متوسط»، از نظر ۴ درصد «بد» و از نظر ۴ درصد «خیلی بد» ارزیابی شده است.

در بخش سهولت دسترسی به اطلاعات اجرا، ۴۸ درصد مخاطبان امتیاز «عالی»، ۹ درصد «خوب»، ۲۱ درصد «متوسط»، ۹ درصد «بد» و ۱۳ درصد «خیلی بد» را ثبت کرده‌اند.

فرآیند خرید بلیت نیز از نظر ۷۵ درصد شرکت‌کنندگان «عالی»، از نظر ۸ درصد «خوب» و از نظر ۱۷ درصد «متوسط» ارزیابی شده است.

در بخش تناسب قیمت بلیت با کیفیت برنامه، ۷۱ درصد مخاطبان این شاخص را «عالی»، ۱۳ درصد «خوب»، ۸ درصد «متوسط» و ۸ درصد «خیلی بد» دانسته‌اند.

در حوزه امکانات فنی سالن، ۷۱ درصد شرکت‌کنندگان کیفیت نورپردازی را «عالی»، ۲۱ درصد «خوب»، ۴ درصد «متوسط» و ۴ درصد «خیلی بد» ارزیابی کرده‌اند.

همچنین کیفیت صدای سالن از نظر ۶۳ درصد مخاطبان «عالی»، از نظر ۳۳ درصد «خوب» و از نظر ۴ درصد «خیلی بد» بوده است.

در بخش خدمات‌رسانی مجموعه، ۳۷ درصد مخاطبان عملکرد انتظامات را «عالی»، ۳۸ درصد «خوب»، ۴ درصد «متوسط»، ۱۳ درصد «بد» و ۸ درصد «خیلی بد» ارزیابی کرده‌اند.

راهنمایان سالن نیز از سوی ۶۷ درصد مخاطبان امتیاز «عالی»، از سوی ۱۷ درصد «خوب»، از سوی ۴ درصد «متوسط» و از سوی ۱۲ درصد «خیلی بد» دریافت کرده‌اند.

در ارزیابی برنامه‌ریزی و نظم پذیرش در ورودی و سالن اجرا نیز ۵۸ درصد شرکت‌کنندگان امتیاز «عالی»، ۲۱ درصد «خوب»، ۵ درصد «متوسط»، ۸ درصد «بد» و ۸ درصد «خیلی بد» را ثبت کرده‌اند.

تهویه هوای سالن از دیگر شاخص‌های مورد بررسی در این نظرسنجی بود که ۷۱ درصد مخاطبان آن را «عالی»، ۲۱ درصد «خوب»، ۴ درصد «متوسط» و ۴ درصد «خیلی بد» ارزیابی کردند.

همچنین تمیزی و نظافت مجموعه از نظر ۷۱ درصد مخاطبان «عالی»، از نظر ۲۵ درصد «خوب» و از نظر ۴ درصد «خیلی بد» بوده است.

در پایان این نظرسنجی، ۹۶ درصد شرکت‌کنندگان تمایل خود را برای حضور در اجراهای آینده ارکستر سمفونیک تهران اعلام کردند؛ آماری که نشان‌دهنده استقبال و رضایت قابل توجه مخاطبان از این اجرا است.

از نکات قابل توجه این نظرسنجی، ثبت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای توصیفی از سوی مخاطبان بود که می‌تواند در ارتقای کیفیت برنامه‌های آینده مؤثر باشد. در نظر گرفتن زمان استراحت میان بخش‌های اجرا، استمرار برنامه‌ها با فواصل زمانی کوتاه‌تر و افزایش تنوع قطعات اجرایی از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی مخاطبان بود.

همچنین افزایش تنوع شیوه‌های اطلاع‌رسانی، شماره‌گذاری صندلی‌های بالکن تالار وحدت و تمدید شب‌های اجرا پس از تکمیل ظرفیت فروش بلیت، از دیگر پیشنهادهایی بود که شرکت‌کنندگان برای افزایش رضایت‌مندی مخاطبان در اجراهای آینده ارکستر سمفونیک تهران ارائه کردند.

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