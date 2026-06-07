به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایشنامه «سلطان مار» که زنده یاد بهرام بیضایی آن را در دهه ۴۰ و در آغازین سالهای فعالیت این تماشاخانه کارگردانی کرده و در تماشاخانه سنگلج روی صحنه برده است، در جمع هفت نمایشنامه منتخب برای ایرانی خوانی قرار گرفت.

امین اکبری نسب بازیگر و کارگردان تئاتر این نمایشنامه را با دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴۶ نمایشنامه خوانی خواهد کرد.

در این گروه نهال زرگر، صالح عابدی به عنوان دستیار کارگردان همکاری می‌کنند.

آهنگساز و نوازنده این نمایشنامه خوانی آریا احتشامی است و ساخت ماسک را فریدون نصیری انجام داده است.

مهران نعیمی، داوود بیتا، صالح عابدی، امیر رضا بابا ولیان، نهال زرگر، ، محمد مهران تاجیک، عاطفه چوپانی، هانیه خسروان، سارا دامغانی، سیما سهرابی، محمد عطائی، محمد مهدی مقدم، حنا اسدالهی، هومن بهمن قمصری، مارال رضایی، امیر رضا زائری به عنوان نقش خوان در این نمایشنامه خوانی حضور دارند.

ایرانی خوانی سنگلج سه شنبه ۱۹ خرداد ساعت ۱۷ در سالن انتظار و کافه تئاتر سنگلج برگزار می‌شود.

ورود برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان است.

انتهای پیام/