دعوت به همکاری از داوطلبان در دومین جشنواره فیلم فضای باز ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران؛ دبیرخانه دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران از علاقه‌مندان به حضور در فعالیت‌های ستادی، اجرایی، خبری و دیگر امور جاری این رویداد دعوت به همکاری کرد. بر این اساس علاقه‌مندان به تجربه کار حرفه‌ای در فضای یک جشنواره سینمایی و اعضای کانون دانش‌آموختگان انجمن سینمای جوانان ایران می‌توانند با ارسال رزومه، اطلاعات و شرح توانمندی‌های خود به سایت جشنواره به نشانی www.iranopenair.ir درخواست حضور خود را در این رویداد ثبت کنند. گفتنی است پس از بررسی سوابق، توانایی‌ها و صلاحیت‌های تخصصی، افراد منتخب به دعوت دبیرخانه جشنواره به صورت داوطلب در بخش‌های زیرمجموعه رویداد حضور خواهند یافت.

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران با تاسیس و ریاست سعید نجاتی به دبیری سیاوش چراغی‌پور شهریور ۱۴۰۵ در شمال کشور برگزار خواهد شد.

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