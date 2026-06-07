به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نشست نقد و بررسی کتاب «پرونده‌ای برای هواپیماربایی؛ بررسی تاریخی هواپیماربایی در ایران با رویکرد جامعه‌شناسی جنگ» روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۸ در موزه تصاویر معاصر برگزار می‌شود.

در این نشست، رضا جهانفر نویسنده کتاب، بهزاد مظاهری رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری، امیر سرتیپ خلبان شهرام رستمی و حسین دهباشی تاریخ‌پژوه و مستندساز حضور خواهند داشت و به بررسی ابعاد تاریخی، اجتماعی و امنیتی پدیده هواپیماربایی در ایران خواهند پرداخت.

کتاب «پرونده‌ای برای هواپیماربایی» پژوهشی تاریخی درباره موضوع هواپیماربایی در ایران است که با بهره‌گیری از رویکرد جامعه‌شناسی جنگ، به واکاوی زمینه‌ها، پیامدها و تأثیرات این پدیده در دوره‌های مختلف تاریخی می‌پردازد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این نشست، روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ساعت ۱۸ به موزه تصاویر معاصر واقع در خیابان وصال شیرازی، بالاتر از ایتالیا، کوچه شیرین بیانی، پلاک ۵ مراجعه کنند.

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