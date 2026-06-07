خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کتاب «پرونده‌ای برای هواپیماربایی» نقد می‌شود

کتاب «پرونده‌ای برای هواپیماربایی» نقد می‌شود
کد خبر : 1795233
لینک کوتاه کپی شد.

نشست نقد و بررسی کتاب «پرونده‌ای برای هواپیماربایی؛ بررسی تاریخی هواپیماربایی در ایران با رویکرد جامعه‌شناسی جنگ» با حضور نویسنده اثر و جمعی از کارشناسان حوزه هوانوردی، تاریخ و مستندسازی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نشست نقد و بررسی کتاب «پرونده‌ای برای هواپیماربایی؛ بررسی تاریخی هواپیماربایی در ایران با رویکرد جامعه‌شناسی جنگ» روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۸ در موزه تصاویر معاصر برگزار می‌شود. 

در این نشست، رضا جهانفر نویسنده کتاب، بهزاد مظاهری رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری، امیر سرتیپ خلبان شهرام رستمی و حسین دهباشی تاریخ‌پژوه و مستندساز حضور خواهند داشت و به بررسی ابعاد تاریخی، اجتماعی و امنیتی پدیده هواپیماربایی در ایران خواهند پرداخت. 

کتاب «پرونده‌ای برای هواپیماربایی» پژوهشی تاریخی درباره موضوع هواپیماربایی در ایران است که با بهره‌گیری از رویکرد جامعه‌شناسی جنگ، به واکاوی زمینه‌ها، پیامدها و تأثیرات این پدیده در دوره‌های مختلف تاریخی می‌پردازد. 

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این نشست، روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ساعت ۱۸ به موزه تصاویر معاصر واقع در خیابان وصال شیرازی، بالاتر از ایتالیا، کوچه شیرین بیانی، پلاک ۵ مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی