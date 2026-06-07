۱۶۸ کودک و بیست هزار آرزو
مرکز صلح و دوستی «آپیسه سکی» استان گیفو در ژاپن، نمایشگاهی را برای گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ کودک شهید مدرسه شجره طیبه میناب برگزار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بنابر گزارش ارسالی از رایزنی فرهنگی ایران در ژاپن؛ در شهر سِکی (استان گیفو)، نمایشگاهی برای گرامیداشت یاد و خاطره کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، ۸ تا ۱۰ خردادماه در مرکز صلح و دوستی «آپیسه سکی» برگزار شد.
در این نمایشگاه، ۹۰ اثر شامل عکسهای کودکان، نقاشیهایی که پیش از شهادت کشیده بودند و دیگر یادبودها به نمایش گذاشته شده بود تا بازدیدکنندگان به زندگی کوتاه آنان بیندیشند.
هیرو تاناکا (۶۸ ساله)، برگزارکننده نمایشگاه، توضیح در گفتوگو با روزنامه محل توضیح میدهد که این آثار مربوط به کودکانی است که در حمله به مدرسه دخترانه «شجره طیبه» در روز ۲۸ فوریه جان باختند.
کودکان آیندهسازی که هر کدام پیش از این جنایت شاید هزاران آرزو درسر داشتند. حدود ۶۰ عکس از کودکان و نزدیک به ۳۰ نقاشی آنان در معرض دید قرار گرفته است.
این نمایشگاه که با همکاری انجمن ایرانیان مقیم ژاپن «ایران ما» برگزار شده و پیش از این نیز در توکیو برگزار شده بود، قرار است در آینده در شهرهای دیگر از جمله ناگویا و گیفو نیز ادامه یابد.
تاناکا میگوید: «میخواهم مردم واقعیت جنگ را بدانند. وقتی عکسها و نقاشیهای این کودکان را میبینیم، متوجه میشویم که هر کدام از آنها آرزوها و آیندهای داشتند.»
همچنین در نمایشگاه، کولهپشتی و وسایل شخصی کودکان نیز به نمایش گذاشته شده بود تا بازدیدکنندگان بتوانند زندگی روزمره آنان را بهتر تصور کنند. تاناکا در این گزارش به خبرنگار میگوید: «افراد زیادی برای دیدن نمایشگاه آمدند. بسیاری از آنها پس از خواندن خبر نمایشگاه در روزنامه صبح به اینجا آمدند. بعضی از بازدیدکنندگان هنگام دیدن نقاشیها و عکسهای کودکان اشک ریختند.
پیامهای همدردی و درناهای کاغذی (اوریگامی) زیادی برای کودکان ایران دریافت کردیم. ما گرمای محبت و همدردی مردم را احساس کردیم و این موضوع به ما انگیزه داد تا برای عدالت و صلح تلاش کنیم.»