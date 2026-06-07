اعلام برنامه هفتگی تالارهای نمایشی تئاتر شهر با استمرار طرح «یکشنبه های دانشجویی»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، برنامه این هفته تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش تئاترشهر در حالی اعلام شد که گیشه این مجموعه طبق سنوات گذشته روزهای یکشنبه هرهفته نیز، بلیت آثار نمایشی به صحنه رفته را برای دانشجویان تمامی رشته‌های تحصیلی با ۵۰ درصد تخفیف به فروش می‌رساند.

براساس برنامه ریزی‌های انجام گرفته در هفته جاری نمایش‌های «ذرات آشوب» به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی در تالار اصلی، «ابری با احتمال ریزش باران» به کارگردانی سیدعلی هاشمی در تالار چهارسو، «بی هوده» به کارگردانی یاسین رضوانی در تالار قشقایی، «گاوداری» به کارگردانی محمد نژاد در تالار سایه و «اژدهاک» به کارگردانی آرش اشاداد درکارگاه نمایش آثاری هستند که طی روزهای پیش رو در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌روند.

نمایش «ذرات آشوب» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشتکوهی و بازی یاشارنادری، خیام (جواد) حسینی، پدرام زمانی، پژمان برزگر، ایرج تدین، رومینا نیک اندیش، وندا جعفری، مینا ترکمن، راهله امیری، نسترن صادقی، امیرعلی رازقی، سام جانملکی، فرشاد بیک لری، هستی دبیران، مهتاب احمدی ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۹۰ دقیقه، قیمت بلیت ۴۰۰ هزار تومان در تالار اصلی نمایش «ذرات آشوب» تا روز یکشنبه هفدهم خردادماه روی صحنه می‌رود.

در تالار چهارسو نمایش «ابری با احتمال ریزش باران» به نویسندگی شکوفه هاشمیان، کارگردانی سیدعلی هاشمی و بازی (به ترتیب حروف الفبا) مبینا ابراهیمی، دانیال جوهرزاده، سحرغمخوار، مجید کریمی، آیه کیانپور، هاله گرجی، شکوفه هاشمیان ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۸۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰۰ هزارتومان به اجرای خود ادامه می‌دهد

«بی هوده» به نویسندگی و کارگردانی یاسین رضوانی و بازی (به ترتیب ورود صحنه) محمد شاکری، دلارام ابوحمزه، یاسین رضوانی، سید جواد یحیوی عنوان یکی دیگراز نمایش‌های تئاتر شهر در تالارقشقایی است که ساعت ۲۰:۱۵ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

نمایش «گاوداری» به نویسندگی باقرسروش، کارگردانی محمد نژاد و بازی (به ترتیب ورود صحنه) روژینا ابراهیمی، کامیاب زارع، فردین شاه حسینی، دلارام ترکی و محمد نژاد هم ساعت ۲۰ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان در تالار سایه روی صحنه می‌رود.

در کارگاه نمایش هم تئاتر «اژدهاک» به نویسندگی بهرام بیضایی، کارگردانی آرش اشاداد و بازی علی افشار، عباس بابایی، پرستو فخرفاطمی و آذین فهیمی ساعت ۱۹:۴۵ با مدت زمان ۴۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان میزبان تماشاگران تئاتراست.

تماشاگران و مخاطبان این آثار نمایشی به صحنه رفته در تالار اصلی، تالار چهارسو، تالار قشقایی، تالار سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر می‌توانند برای تهیه و رزو بلیت به سامانه‌های «گیشه تئاتر» و «تیوال» مراجعه نمایند.

براساس این گزارش دانشجویان تمامی رشته‌های تحصیلی می‌توانند روزهای یکشنبه هرهفته با مراجعه حضوری به گیشه مجموعه تئاتر شهر و ارائه کارت دانشجویی از تسهیلات ۵۰ درصد تخفیف بلیت نمایش‌های به صحنه رفته در این مجموعه استفاده کنند.

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