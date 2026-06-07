لزوم تقویت خودباوری ملی در نسل نوجوان

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، وحید ولی با اشاره به مسئولیت رسانه‌ها در فضای حساس کشور تاݦݧٔکید کرد: یکی از مهم‌ترین کارکردهای رسانه در روزهای ملتهب جنگ، حفظ و تقویت همبستگی ملی است. به گفته او، رسانه‌ها با تاݦݧٔکید بر ضرورت واکنش همه قشرهای جامعه به جنایت‌های دشمن و گرد هم آوردن مردم حول مفهوم میهن و دفاع از آن به‌عنوان یک وظیفه انسانی، نقش موثری در تقویت انسجام اجتماعی ایفا می‌کنند. وی با بیان اینکه هنر نیز در شکل‌دهی به فضای ادراکی جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، گفت: هنرمندان اعم از چهره‌های شناخته‌شده سینما و تلویزیون، فعالان هنرهای تجسمی، کارتونیست‌ها و کاریکاتوریست‌ها می‌توانند با زبان‌ها و بیان‌های متنوع – چه ازطریق واکنش در فضای مجازی و چه با خلق آثار تخصصی – به شکل‌گیری درک جمعی از گفتمان مقاومت کمک کنند. مدیر شبکه امید ادامه داد: هنر می‌تواند مفاهیم مقاومت، ایستادگی و وحدت را به شیوه‌ای اثرگذار و قابل‌فهم برای قشرهای مختلف جامعه بازنمایی کند و در تقویت روحیه عمومی نقش‌آفرین باشد.

مدیر شبکه امید افزایش تاب‌آوری اجتماعی را از دیگر کارکردهای مهم رسانه‌ها دانست و گفت: تاب‌آوری به معنای توانایی جامعه در مواجهه با دشواری‌ها و بازگشت به وضعیت عادی است. رسانه‌ها با انتشار روایت‌های پیروزی، موفقیت و امید در جریان جنگ می‌توانند این توانایی را در جامعه تقویت کنند.

وی با اشاره به تاثیر رخدادهای اخیر بر فضای رسانه‌ای کشور اظهار کرد: پس از شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، میان رسانه‌هایی که لزوماً خط و سیاست یکسانی نداشتند، نوعی هم‌افزایی مثبت شکل گرفت. رسانه‌های رسمی، فعالان فضای مجازی و چهره‌های اثرگذار افکار عمومی، در ایجاد وحدت و همدلی ملی هم‌صدا شدند.

ولی تاکید کرد: در هنگام درگیری نظامی، مردم بیش از هر زمان دیگری به رسانه‌های رسمی رجوع می‌کنند تا از صحت اخبار اطمینان حاصل کنند. ازاین‌رو، وظیفه برنامه‌سازان و رسانه‌ها ارائه اطلاعات دقیق، سریع و قابل‌اعتماد است. وی افزود: در روزهای جنگ یا حتی آتش‌بس که فضای جامعه حساس و شکننده است، رسانه‌ها باید با نهایت دقت و سرعت عمل کنند، به‌گونه‌ای که هم در اطلاع‌رسانی سریع، میدان را به روایت‌های رقیب واگذار نکنند و هم با دقت در انتشار اخبار، جای شبهه‌ای برای مخاطب باقی نگذارند.

مدیر شبکه امید مقابله با شایعات و عملیات روانی دشمن را از دیگر وظایف رسانه‌ها دانست و تصریح کرد: در زمان جنگ، فضای مجازی و رسانه‌های غیررسمی ممکن است به منبع شایعات تبدیل شوند. در چنین فضایی، رسانه‌ها باید با دعوت از کارشناسان و تحلیلگران متخصص، به تبیین واقعیت‌ها و روشنگری بپردازند.

ولی با اشاره به تاثیر تحولات اخیر بر نسل نوجوان گفت: پس از حمله امریکایی صهیونی به ایران، روحیه خودباوری و غرور ملی کم‌نظیری در جامعه شکل گرفت؛ روحیه‌ای که برای نسل‌هایی که انقلاب سال ۵۷ را تجربه نکرده‌اند، بی‌سابقه بوده است. به گفته وی، این رویارویی علاوه‌بر پیامدهای خارجی، در داخل کشور نیز موجب تقویت اتکا به سرمایه‌های انسانی و افزایش اعتمادبه‌نفس ملی شده است؛ نشانه‌های این خودباوری را می‌توان در نگاه و رفتار نوجوانان امروز مشاهده کرد.

مدیر شبکه امید در ادامه اظهار کرد: این تحولات می‌تواند در عرصه داخلی به تقویت روحیه امید و اعتماد ملی و در عرصه بین‌المللی به افزایش اثرگذاری ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی منجر شود؛ مسیری که رسانه‌ها در هدایت و تبیین آن نقشی کلیدی بر عهده دارند.

وی با اشاره به کنشگری این شبکه در شرایط بحران، جنگ را فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های نوجوانان و تبیین مفاهیم ملی دانست. او تاݦݧٔکید کرد که شبکه امید فراتر از تولید محتوا، به مرجعی برای بازتاب دیدگاه‌های نسل «زد» درباره وطن و دفاع تبدیل شده است. وی همچنین حفظ تنوع در برنامه‌ها برای پاسخ به سلیقه‌های مختلف نوجوانان و ترکیب هوشمندانه تولیدات تامینی با جهت‌دهی محتوایی را از اولویت‌های راهبردی این شبکه برشمرد.

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