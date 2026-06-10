بخشی از برج ایفل به فروش گذاشته شد!/ با جیب پر بیایید!
بخشی از پلکان تاریخی برج ایفل روز ۲۱ مه توسط بخش آرتدکوی حراجخانه «آرت کوریال» در پاریس به مزایده گذاشته شد. .ارزش این قطعه بین ۱۲۰ هزار تا ۱۵۰ هزار یورو (حدود ۱۴۰ تا ۱۷۵ هزار دلار) برآورد شده بود با رقمی چند برابری فروش رفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از «سیانان»، بازدید از برج ایفل معمولاً تجربهای شلوغ و پرجمعیت است؛ بنایی که سالانه حدود هفت میلیون نفر از آن دیدن میکنند. اما اکنون فرصتی فراهم شده تا بخشی از این نماد باشکوه فرانسه را در خانه خود داشته باشید.
بخشی از پلکان اصلی این سازه مشهور پاریسی از ٢١ مه امسال در پایتخت فرانسه به حراج گذاشته شده است.
البته این فرصت دو شرط مهم داشت: خریداران باید هم توان مالی قابلتوجهی برای خرید آن داشته باشند و هم سقفی بلند برای نگهداری از آن.
پلههایی که زمانی راه رسیدن به قله برج بودند
بخش شماره یک از پلکان مارپیچی اصلی برج ایفل، هنگام افتتاح این بنا در سال ۱۸۸۹، طبقات دوم و سوم را به یکدیگر متصل میکرد. این قطعه از فولاد و ورقهای فلزی پرچشده ساخته شده و شامل ۱۴ پله است که بر روی پایهای صلیبیشکل قرار گرفتهاند. ارتفاع آن ۲٫۷۵ متر و قطر آن ۱٫۷۵ متر است.
از زمان گشایش برج ایفل در نمایشگاه جهانی ۱۸۸۹ ــ رویدادی که به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب فرانسه برگزار شد ــ حدود ۳۰۰ میلیون نفر از این بنای مشهور بازدید کردهاند.
نزدیک به یک قرن، بازدیدکنندگان از طریق همین پلهها به طبقات بالایی برج میرسیدند، اما در سال ۱۹۸۳ این سازه تاریخی تحت بازسازی گستردهای قرار گرفت و بخشهایی از پلکان آن جدا و با آسانسور جایگزین شد.
بخش مرمتشدهی پلکان مارپیچی ۱۴ پله دارد.
حراج یک قطعه تاریخی در پاریس
این بخش از پلکان تاریخی برج ایفل روز ۲۱ مه توسط بخش آرتدکوی حراجخانه «آرت کوریال» در پاریس به مزایده گذاشته شد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در وبسایت این حراجخانه، ارزش این قطعه بین ۱۲۰ هزار تا ۱۵۰ هزار یورو (حدود ۱۴۰ تا ۱۷۵ هزار دلار) برآورد شده است. هرچند هویت فروشنده اعلام نشده، اما حراجخانه تأکید کرده که این قطعه از زمان جداسازی در سال ۱۹۸۳، بیش از چهار دهه در اختیار یک مجموعهدار خصوصی بوده است.
سابرینا دولا، معاون مدیر «آرت کوریال» ، در گفتوگو با «سیانان» اعلام کرد: «این قطعه هرگز در فضای باز قرار نگرفته و پیش از عرضه در حراج، بهطور کامل مرمت و بازسازی شده است.»
فرصتی کمنظیر برای تملک بخشی از برج ایفل
به گفته «آرت کوریال» ، این حراج فرصتی استثنایی برای خرید بخشی از یکی از شناختهشدهترین بناهای تاریخی جهان محسوب میشود.
دولا این قطعه را «چیزی فراتر از یک شیء تاریخی» توصیف کرد و گفت: «این یک تجربه فراگیر است؛ سفری ایستا در زمان و مکان. تصور کنید در سال ۱۸۸۹ روی این پلکان ایستادهاید؛ در ارتفاعی میان ۱۱۳ تا ۲۷۶ متر، بدون هیچ حفاظ ایمنی و در عین حال با چشماندازی ۳۶۰ درجه از شهر پاریس.»
پلههای برج ایفل اکنون کجا هستند؟
در سال ۱۹۸۳، بیست بخش از این پلکان به فروش رسید و بیشتر آنها همچنان در اختیار خریداران اولیه قرار دارند.
در فرانسه، بخشهایی از این پلکان در دو موزه پاریس، موزه اورسی و شهر علوم و صنعت، نگهداری میشوند. قطعه دیگری نیز در موزه تاریخ آهن در شرق فرانسه به نمایش درآمده است.
خارج از فرانسه نیز شماری از این پلهها در باغهای بنیاد یویشی در استان یاماناشی ژاپن و بخشی دیگر در نزدیکی مجسمه آزادی در نیویورک قرار دارند.
نورداین گوستاو ایفل به همراه داماد و همکارش آقای سالس
سرنوشت حراج ۲۱ مه چه شد؟
قطعه تاریخی برج ایفل، سرانجام در حراج ۲۱ مه ۲۰۲۶ توسط حراجخانه «آرت کوریال» به فروش رسید و با ثبت رقم ۴۵۰ هزار و ۱۶۰ یورو، حدود سه برابر برآورد اولیه ارزشگذاری شد. با این حال، این فروش نتوانست رکورد تاریخی مزایده پلههای برج ایفل را بشکند؛ رکوردی که از سال ۲۰۱۶ با فروش یکی از بخشهای پلکان به قیمت ۵۲۳ هزار و ۸۰۰ یورو همچنان پابرجاست.
رکوردهای میلیوندلاری برای پلههای برج
«آرت کوریال» پیش از این نیز بخشهایی از پلکان برج ایفل را به فروش رسانده است؛ آثاری که همواره با استقبال چشمگیر مجموعهداران روبهرو شدهاند.
گرانترین نمونه تاکنون بخش شماره ۱۳ بوده که در سال ۲۰۱۶ به قیمت ۵۲۳ هزار و ۸۰۰ یورو، معادل حدود ۶۱۲ هزار دلار، فروخته شد.
دولا درباره آن فروش رکوردشکن گفت: «این قطعه در وضعیت بسیار خوبی قرار داشت؛ درست مانند بخشی که اکنون عرضه میکنیم. اما مهمتر از همه این بود که یک مجموعهدار جدید چینی به هر قیمتی خواهان خرید آن بود. در نهایت، ارزش چنین آثاری تا حد زیادی به شرایط و فرصتهای موجود بستگی دارد.»