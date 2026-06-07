ثبت رویداد «چهارشنبه سوری ایمن با مدیریت هیجانات» در تقویم گردشگری ایران
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی خراسان جنوبی از ثبت رویداد «چهارشنبهسوری ایمن با مدیریت کنترل هیجانات» در تقویم رویدادهای گردشگری کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از میراثآریا، محمد عرب گفت: رویداد «چهارشنبهسوری ایمن با مدیریت کنترل هیجانات» به عنوان بخشی از گردشگری ورزشی استان و با هدف معرفی قابلیتهای کویری شهرستان سرایان، در سطح محلی و با شماره ثبت ۱۰۵۰۹۱۱۶۱ در ۱۶ خردادماه به ثبت رسیده است.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی خراسان جنوبی در توضیح اهمیت این رویداد اظهار کرد: گردشگری ورزشی در پهنههای کویری استان، علاوه بر افزایش جذابیت مناطق بیابانی و کویری برای گردشگران، فرصتی منحصر به فرد برای جوانان علاقهمند به موتورسواری و فعالیتهای هیجانی فراهم میکند و باعث تقویت زنجیره ارزش این مناطق میشود.
او افزود: سرایان به عنوان یکی از قطبهای قهرمانپروری در رشته موتورسواری، با بهرهبرداری از پیستها و امکانات موجود حتی در شب، امکان برگزاری مسابقات و فعالیتهای ایمن را فراهم کرده است.
عرب گفت: برگزاری رویداد «چهارشنبهسوری ایمن» علاوه بر ایجاد فضایی هیجانانگیز برای جوانان، نقش مهمی در کاهش صدمات و حوادث ناشی از آتشبازیهای شب چهارشنبه آخر سال دارد و تجربهای سرگرمکننده و ایمن برای تمامی شرکتکنندگان به ارمغان میآورد.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی خراسان جنوبی تصریح کرد: این رویداد با همکاری واحد ثبت رویدادهای گردشگری ادارهکل، نمایندگی میراثفرهنگی شهرستان سرایان، هیأت اتومبیلرانی و موتورسواری سرایان و با حمایت فرماندار و اداره ورزش و جوانان برگزار میشود و استمرار آن باعث جذب گردشگر داخلی و خارجی در کنار پارک ملی آسمان تاریک سه قلعه و جاذبههای کویری و تاریخی منطقه خواهد شد.