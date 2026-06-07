خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت جهانی کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری در دستور کار

ثبت جهانی کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری در دستور کار
کد خبر : 1795175
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: این اداره‌کل برای ثبت جهانی «کوچ عشایر» استان آمادگی دارد و در حال پیگیری است.

به‌گزارش ایلنا به نقل از میراث‌آریا، حیدر صادقی شامگاه شنبه ۱۶ خردادماه جاری در یست‌وششمین کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: برگزاری جشنواره‌های مختلف به‌ویژه در حوزه فرهنگی و گردشگری باید منجر به رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی شود تا دستاوردهای مطلوب و ماندگاری داشته باشد. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: پیشنهاد می‌شود برگزاری تورهای گردشگری در مناطق عشایری استان برای تابستان امسال در دستور کار فعالان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و همچنین راهنمایان گردشگری (تورلیدرها) استان قرار گیرد. 

صادقی تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری برای برگزاری سومین جشنواره کوچ عشایر این استان به‌میزبانی بخش لاران شهرستان شهرکرد همکاری می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی