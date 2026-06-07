دوبله «سامورایی در زمان» برای شبکه تهران
فیلم سینمایی «سامورایی در زمان» با گویندگی ۲۱ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، این سینمایی در گونه کمدی و درام محصول ژاپن در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه تهران سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سینمایی امیر حکیمی و صدابردار آن بهزاد توکلی است. شیلا آژیر، رضا آفتابی، مهرخ افضلی، محمد بهاریان، کریم بیانی، ارسلان جولایی، محمدرضا حسینیان، حسین سرآبادانی، پریا شفیعیان، محمد صادقیان، مرضیه صفی خانی، بهروز علی محمدی، امیربهرام کاویانپور، امیرصالح کسروی، اکبر منانی، علی منانی، مریم مهماندوست، علی همت مومیوند، نیما نکویی فرد، حسین نورعلی و امیر حکیمی صداپیشههای این اثر بوده اند.
خلاصه روایت این اثر از این قرار است که: در پایان دوره ادو در کیوتو، در یک شب طوفانی، یک سامورایی برای مبارزه با یک مبارز آماده میشود، که ناگهان صاعقهای به او برخورد میکند و وقتی از خواب بیدار میشود، خود را در زمان دیگری میبیند.
این فیلم بر سازگاری انسان با شرایط جدید و پذیرش تغییرات زندگی تأکید دارد و نشان میدهد فرد میتواند حتی در محیطی ناآشنا راه تازهای برای ادامه زندگی پیدا کند. شخصیت سامورایی با وجود تفاوتهای زمانی و فرهنگی، روحیه شجاعت، احترام و پایبندی به اصول اخلاقی خود را حفظ میکند. فضای کمدی داستان نیز باعث ایجاد نشاط و کاهش تنش میشود و موقعیتهای طنزآمیز، برخورد گذشته و حال را به شکلی جذاب به تصویر میکشد. فیلم همچنین اهمیت پشت کار و یادگیری را نشان میدهد، زیرا قهرمان داستان تلاش میکند دنیای جدید را درک کند و با آن کنار بیاید. توجه به فرهنگ و آیین سامورایی، حس احترام به تاریخ و هویت فرهنگی را تقویت میکند. در کنار این مفاهیم، اثر بر ارزش دوستی، همدلی و کمک گرفتن از دیگران در زمان دشواری تأکید دارد و در نهایت پیام امید و انعطافپذیری در برابر تحولات زندگی را منتقل میکند.
شبکهی تهران، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.