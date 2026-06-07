به گزارش ایلنا، در این رویداد را آکادمی دیپلماتیک جمهوری آذربایجان و با هدف آشناسازی دانشجویان، دیپلمات‌ها و شهروندان جمهوری آذربایجان با فرهنگ، تمدن و آداب و رسوم کشورهای مختلف برگزار کرد.

سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم باکو از جمله جمهوری اسلامی ایران در این رویداد مشارکت داشتند.

در غرفه کشورمان جلوه‌هایی از تمدن غنی و دیرینه ایران به نمایش درآمد و آثاری از صنایع دستی میناکاری، قلم‌زنی، منبت کاری، ترمه، کتب نفیس با مضمون معرفی فرهنگ، آداب و سنن، جاذبه‌های گردشگری، تاریخی، شعر و جلوه‌های هنری ایران در معرض دید مراجعه کنندگان قرار گرفت.

مجتبی دمیرچی لو سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز با حضور در محل برگزاری جشنواره، ضمن گفت وگو با بازدید کنندگان از غرفه ایران، از غرفه‌های دیگر کشورها بویژه کشورهای دوست و همسایه بازدید کرد.

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