در نشست مشترک با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد؛
صالحی امیری: اینترنت پرسرعت پیشران احیای اقتصاد روستایی است
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: توسعه زیرساختهای ارتباطی و اینترنت پرسرعت، در کنار بومگردی و صنایعدستی، میتواند روستاهای ایران را به کانونهای نوین تولید، کارآفرینی و زیست پایدار تبدیل کند و پیشران احیای اقتصاد روستایی باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانهها، سید رضا صالحی امیری روز شنبه ۱۶ خرداد در نشست مشترک با سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعضای شورای معاونان دو وزارتخانه، با تبیین چشمانداز جدید توسعه روستایی در کشور، از طراحی برنامه مشترک میان وزارت میراثفرهنگی و وزارت ارتباطات برای تقویت اشتغال، رونق گردشگری و تحقق مهاجرت معکوس خبر داد و اظهار داشت: آینده توسعه روستاها در گرو پیوند میان اقتصاد محلی، گردشگری، صنایعدستی و فناوریهای نوین ارتباطی است.
وی با قدردانی از تلاشهای وزارت ارتباطات در توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور، اقدام اخیر این وزارتخانه در بازگشایی اینترنت بینالملل را گامی مؤثر در افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی دانست و افزود: امروز ارتباطات و اینترنت به بخشی جداییناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده و دسترسی پایدار به آن، نقشی تعیینکننده در آرامش روانی جامعه، رونق کسبوکارها و توسعه اقتصادی کشور ایفا میکند.
صالحی امیری همچنین از آغاز برنامهریزی برای فعالسازی مجدد ظرفیتهای گردشگری کشور در دوران پساجنگ خبر داد و ادامه داد: با حضور ۵۰ نفر از سرمایهگذاران بزرگ کشور، فرآیند احیای پروژهها و زیرساختهای گردشگری که در دوره جنگ با وقفه مواجه شده بودند، در دستور کار قرار گرفته است. باور داریم که گردشگری میتواند یکی از پیشرانهای اصلی بازگشت رونق اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری در کشور باشد.
روستا؛ کانون جدید توسعه و زیست مطلوب
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با توجه به تحولات جمعیتی دهههای گذشته، روستا را یکی از مهمترین ظرفیتهای راهبردی ایران برای توسعه پایدار دانست و گفت: روستاها خاستگاه هویت فرهنگی، سرمایه اجتماعی، تولید ملی و سبک زندگی اصیل ایرانی محسوب میشوند و حفظ پویایی آنها از اولویتهای اساسی کشور است.
صالحی امیری افزود: بررسی روندهای جمعیتی نشان میدهد که در دهههای گذشته سهم جمعیت روستایی کاهش یافته و در مقابل شهرنشینی افزایش پیدا کرده است. این شرایط ضرورت اتخاذ سیاستهای نوین برای تقویت جذابیتهای اقتصادی و اجتماعی روستاها را بیش از گذشته آشکار میکند.
راهبرد ملی برای رونق اقتصاد روستایی
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تشریح برنامههای وزارتخانه برای تقویت ماندگاری جمعیت در روستاها، از تدوین دو راهبرد عملیاتی خبر داد و گفت: براساس مطالعات و بررسیهای کارشناسی، دو محور «هر روستا یک بومگردی» و «هر روستا یک کارگاه صنایعدستی خانوادگی» بهعنوان راهبردهای اصلی توسعه روستایی انتخاب شدهاند.
صالحیامیری تصریح کرد: این دو راهبرد ضمن ایجاد اشتغال پایدار، موجب تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی، احیای ظرفیتهای بومی، افزایش درآمد محلی و معرفی هرچه بیشتر فرهنگ و سبک زندگی ایرانی میشوند.
وی با اشاره به افزایش حمایتهای مالی دولت افزود: سقف تسهیلات پرداختی در این حوزه افزایش یافته است؛ اقدامی که زمینه ایجاد فرصتهای جدید کسبوکار و توسعه فعالیتهای گردشگری و صنایعدستی را در روستاها فراهم میکند.
استقبال گسترده از روستاها؛ نشانه تغییر ذائقه سفر
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، به استقبال چشمگیر مردم از مقاصد روستایی در نوروز امسال اشاره کرد و گفت: براساس گزارش معاونت گردشگری، حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در ایام نوروز به روستاهای کشور سفر کردند که این موضوع بیانگر افزایش اقبال عمومی به تجربه زیست روستایی، طبیعتگردی و اقامت در بومگردیهاست.
صالحی امیری این روند را نشانه شکلگیری یک الگوی جدید سفر در کشور دانست و افزود: امروز بخش قابل توجهی از جامعه به دنبال تجربه آرامش، اصالت فرهنگی، طبیعت و سبک زندگی بومی است و این ظرفیت میتواند به یکی از مزیتهای مهم توسعه گردشگری کشور تبدیل شود.
اینترنت؛ زیرساخت تحول اقتصاد روستا
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین توسعه ارتباطات را یکی از ارکان اصلی موفقیت برنامههای روستایی دانست و تاکید کرد: اشتغال و ارتباطات، دو بال توسعه روستاها هستند. اگر قرار است بومگردیها رونق بگیرند و صنایعدستی به بازارهای ملی و بینالمللی راه پیدا کنند، باید زیرساختهای ارتباطی با کیفیت مناسب در اختیار روستاییان قرار گیرد.
صالحی امیری افزود: اقتصاد امروز بر پایه ارتباطات شکل گرفته است. گردشگر پیش از سفر نیازمند دسترسی به خدمات رزرو آنلاین است و تولیدکنندگان صنایعدستی نیز برای حضور در بازارهای جدید، فروش دیجیتال و بهرهگیری از ظرفیتهای تجارت الکترونیک به اینترنت پرسرعت نیاز دارند.
وی خاطرنشان کرد: همکاری مشترک وزارت میراثفرهنگی و وزارت ارتباطات میتواند الگویی موفق برای توسعه روستاها، تقویت اشتغال، افزایش درآمد خانوارهای روستایی و تحقق مهاجرت معکوس باشد.
چشمانداز دهه آینده؛ روستاهای آباد، پویا و هوشمند
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با ترسیم افق پیشروی این برنامه ملی اظهار داشت: اگر بتوانیم میان توسعه اشتغال، گردشگری، صنایعدستی و زیرساختهای ارتباطی پیوندی مؤثر برقرار کنیم، روستاهای ایران در دهه آینده به کانونهای پویا و جذاب زندگی، تولید و سرمایهگذاری تبدیل خواهند شد.
صالحی امیری تاکید کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به ظرفیتهای فرهنگی، طبیعی و اجتماعی روستاها توجه دارد و این فرصت ارزشمند باید با برنامهریزی هوشمندانه به بستری برای توسعه پایدار کشور تبدیل شود.
وی پیشنهاد داد: پروژهای مشترک میان دو وزارتخانه با محوریت «تداوم حیات روستا و مهاجرت معکوس» تعریف شود؛ پروژهای که میتواند با اتکا به ظرفیتهای ارتباطی، گردشگری و صنایعدستی، فصل جدیدی از شکوفایی و آبادانی روستاهای ایران را رقم بزند.