پخش دیدارهای دوستانه بین المللی فوتبال از شبکه سه

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، گروه ورزش شبکه سه سیما سعی دارد حساس‌ترین مسابقات فوتبال که همگی برای آمادگی در جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار می‌شوند را انتخاب کرده و برای علاقمندان به این ورزش پخش نماید.

امروز ساعت ۱۶:۳۰ تیم ملی بلژیک به مصاف تونس می‌رود که این بازی با گزارش حافظ کاظم زاده در ورزشگاه کینگ بودوئن شهر بروکسل بلژیک برگزار می‌شود.

ساعت ۱:۳۰ بامداد روز یکشنبه ۱۷ خرداد برزیل با مصر حریف ایران در جام جهانی به رقابت می‌پردازدکه این دیدار در ورزشگاه کلیولند براونز، با گزارش علیرضا علیفر انجام می‌شود. بلافاصله بعد این بازی مسابقه آرژانتین و هندوراس زنده پخش می‌شود که حدود ساعت ۳:۳۰ در ورزشگاه کایل فیلد امریکا با گزارش عباس قانع برای فوتبال دوستان پخش می‌شود.

مخاطبان می‌توانند این سه دیدار را از شبکه سه تماشا کنند.

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