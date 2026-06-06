جدول مسابقات والیبال و فوتبال شبکه سه

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، گروه ورزش شبکه سه سیما از شنبه ۱۶ خرداد مسابقات مهم فوتبال، کشتی و والیبال را به صورت زنده از برنامه‌های «گزارش ورزشی»، «دایره طلایی» و «توپ و تور» برای علاقمندان به این ورزش‌ها پخش می‌کند.

روز و ساعت مسابقات به شرح ذیل است:

شنبه ۱۶ خرداد، مسابقات کشتی از ساعت ۶:۰۰ صبح شروع و مابین برنامه ها، کشتی ملی‌پوشان کشور به صورت زنده پخش می‌شود.

ساعت ۱۶:۳۰ فوتبال دوستانه بلژیک - تونس نیز پخش می‌شود.

یکشنبه ۱۷ خرداد، ساعت ۱:۳۰بامداد فوتبال برزیل - مصر و ساعت ۳:۳۰ فوتبال آرژانتین - هندوراس، ساعت ۶:۰۰ مسابقات کشتی و ساعت ۱۳:۳۰ ادامه مسابقات کشتی روی آنتن می‌رود.

دوشنبه ۱۸ خرداد برنامه تحلیلی «فوتبال برتر» پخش می‌شود.

سه شنبه ۱۹ خرداد، ساعت ۵:۳۰ فوتبال پرو - اسپانیا و چهارشنبه ۲۰ خرداد، ساعت ۲۳:۱۵ فوتبال پرتغال - نیجیریه پخش می‌شود.

پنجشنبه ۲۱ خرداد، ساعت ۲:۳۰ بامداد والیبال ایران - برزیل و ساعت ۲۲:۳۰ فوتبال مکزیک - افریقای جنوبی روی آنتن می‌رود.

جمعه ۲۲ خرداد، ساعت ۵:۳۰ بامداد فوتبال کره جنوبی - جمهوری چک و فوتبال کانادا - بوسنی پخش می‌شود.

مخاطبان عزیز می‌توانند این مسابقات را از شبکه سه تماشا کنند.

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