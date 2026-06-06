خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جدول مسابقات والیبال و فوتبال شبکه سه

جدول مسابقات والیبال و فوتبال شبکه سه
کد خبر : 1794943
لینک کوتاه کپی شد.

از شنبه ۱۶ خرداد تا آخر هفته شبکه سه مسابقات مهم فوتبال، کشتی و والیبال را به صورت زنده پخش می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، گروه ورزش شبکه سه سیما از شنبه ۱۶ خرداد مسابقات مهم فوتبال، کشتی و والیبال را به صورت زنده از برنامه‌های «گزارش ورزشی»، «دایره طلایی» و «توپ و تور» برای علاقمندان به این ورزش‌ها پخش می‌کند. 

روز و ساعت مسابقات به شرح ذیل است: 

شنبه ۱۶ خرداد، مسابقات کشتی از ساعت ۶:۰۰ صبح شروع و مابین برنامه ها، کشتی ملی‌پوشان کشور به صورت زنده پخش می‌شود. 

ساعت ۱۶:۳۰ فوتبال دوستانه بلژیک - تونس نیز پخش می‌شود. 

یکشنبه ۱۷ خرداد، ساعت ۱:۳۰بامداد فوتبال برزیل - مصر و ساعت ۳:۳۰ فوتبال آرژانتین - هندوراس، ساعت ۶:۰۰ مسابقات کشتی و ساعت ۱۳:۳۰ ادامه مسابقات کشتی روی آنتن می‌رود. 

دوشنبه ۱۸ خرداد برنامه تحلیلی «فوتبال برتر» پخش می‌شود. 

سه شنبه ۱۹ خرداد، ساعت ۵:۳۰ فوتبال پرو - اسپانیا و چهارشنبه ۲۰ خرداد، ساعت ۲۳:۱۵ فوتبال پرتغال - نیجیریه پخش می‌شود. 

پنجشنبه ۲۱ خرداد، ساعت ۲:۳۰ بامداد والیبال ایران - برزیل و ساعت ۲۲:۳۰ فوتبال مکزیک - افریقای جنوبی روی آنتن می‌رود. 

جمعه ۲۲ خرداد، ساعت ۵:۳۰ بامداد فوتبال کره جنوبی - جمهوری چک و فوتبال کانادا - بوسنی پخش می‌شود. 

مخاطبان عزیز می‌توانند این مسابقات را از شبکه سه تماشا کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی